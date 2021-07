Les images de la sortie de Giannis lors du Game 4 ne présagaient rien de bon. Mercredi, ESPN assurait que le Grec n'était pas victime d'une rupture des ligaments croisés, une première bonne nouvelle pour Milwaukee. Néanmoins, le double MVP (2019, 2020), souffre d'une hyperextension du genou gauche et est trop juste pour le Game 5 ce jeudi soir contre Atlanta. Les Bucks l'ont confirmé sur leur compte Twitter.

NBA Detroit premier choix, Houston deuxième et les Warriors bien lotis 23/06/2021 À 05:23

Et c'est une bien mauvaise nouvelle pour Milwaukee, qui se voit privé de son meilleur joueur à l'approche d'un match décisif. Pour le moment, les Bucks et les Hawks sont dos-à-dos dans cette finale de conférence Est (2-2). Le Game 5 sera donc décisif pour la suite de la série. Et les Bucks devront aborder ce match capital sans Giannis Antetokounmpo... Quelle que soit l'issue de la rencontre, Milwaukee espère récupérer le Grec pour le sixième match de la série.

NBA Comment le visage de la NBA a changé en quelques jours (et c'est loin d'être fini) 18/06/2021 À 15:29