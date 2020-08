NBA - Les Celtics devront se passer de Gordon Hayward pendant à peu près un mois. Touché à la cheville droite lundi soir à Orlando, lors du premier match de la série du 1er tour des playoffs opposant Boston à Philadelphie (109-101), l'ailier de 30 ans est victime d'une entorse de grade 3, comme l'a communiqué sa franchise ce mardi. "Il devrait manquer environ quatre semaines" précise-t-elle.

Gordon Hayward ne s'en sort pas. Victime d'une fracture de la cheville gauche au début de la saison 2017-2018, l'ailier de 30 ans avait dû vivre un premier exercice "blanc" en tant que membre des Celtics. Depuis, d'autres pépins physiques l'ont handicapé, dans la justification de son contrat XXL (il sera payé 34M de dollars l'an prochain). Lundi soir dans la "bulle" d'Orlando, c'est sa cheville droite qui a tourné, lors du premier match de son équipe lors des playoffs, remporté face à Philadelphie (109-101).

Le verdict est tombé ce mardi : entorse de grade 3 et absence d'un mois en perspective. "Il (Hayward) devrait manquer environ quatre semaines" annoncent ainsi les Celtics, via leur compte Twitter, précisant que des mises à jour de son statut seraient données si nécessaire. Le prochain match entre les Sixers (6es cette saison à l'Est) et Boston (3e) se déroulera mercredi soir.

