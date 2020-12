S’il sort de trois saisons compliquées, la faute à des blessures en cascade, Gordon Hayward reste un excellent joueur de basket. Cette nuit, il a rappelé pourquoi les Hornets et leur propriétaire Michael Jordan ont investi 120 millions de dollars sur lui. L’ancien All-Star a fait un peu de tout, c’est sa marque de fabrique, et Charlotte l’a emporté contre Brooklyn (108-106). Un succès prestigieux pour la jeune équipe de Caroline du Nord, qui fait tomber l’un des sérieux candidats aux finales NBA.

Avec, donc, Hayward au cœur de cette victoire : 28 points, 6 rebonds et 7 passes. Et du sang froid dans les moments les plus importants de la partie. "Il nous calme, il nous pose et je pense que vous l'avez vu ce soir", a confié son coach, James Borrego, à son sujet. C'est bien ce dont les Hornets avaient besoin. Parce que le match était serré jusqu’au bout.