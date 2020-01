C'est un retour aux sources pour Jeff Teague. En effet, l'ancien joueur d'Indiana a déjà évolué à Atlanta entre 2009 et 2016. C'est d'ailleurs chez les Hawks qu'il avait été drafté. Il sera accompagné par Treveon Graham, qui évoluait à Minnesota depuis 2019. Pour sa part, Allen Crabbe qui était à Atlanta depuis un an fait le chemin inverse et s'engage à Minnesota.