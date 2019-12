4

C'est la quatrième fois de sa carrière que James Harden atteint la barre des 60 points dans une rencontre de NBA. Il est d'ailleurs le seul joueur en activité à l'avoir fait plus d'une fois. Le joueur des Rockets rejoint ainsi un certain Michael Jordan en la matière. Seuls deux joueurs ont fait mieux : Kobe Bryant (6 fois) retraité depuis 2016 et Wilt Chamberlain (32 fois), légende dans les années 60-70.

5'44

Harden est devenu le deuxième joueur à atteindre le plus rapidement la barre des 50 points sur les 20 dernières années. Il restait alors 5'44 avant la fin du troisième quart-temps, contre 6'40 pour Klay Thompson en 2016.

James Harden - NBA 2019-2020Getty Images

24

C'est le nombre de tirs dont l'homme à la barbe a eu besoin pour s'offrir les 60 points, en plus de son 20 sur 23 aux lancers francs. Personne n'avait jamais aussi peu shooté pour atteindre ce palier en NBA. Le précédent record était pour Karl Malone, avec 61 points en 26 shoots en 1990. Avec un 16 sur 24 (8 sur 14 à trois points) Harden égale ainsi le record de Lebron James (22 sur 33 en 2014) avec 66,7% de réussite dans un "sixty game".

31

Trois quart-temps pour 31 minutes passées sur le parquet… Harden a eu besoin d'une demi-heure (et quelques secondes) pour s'offrir ce récital. L'intéressé était visiblement pressé. Et a pu assister tranquillement au dernier quart-temps depuis le banc.