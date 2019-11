L'ailier des Boston Celtics Gordon Hayward a été opéré lundi d'une fracture à la main gauche et sera absent des parquets NBA pendant six semaines, a annoncé son club. Hayward a subi une intervention chirurgicale sur son quatrième métacarpien fracturé lors d'un contact avec le pivot LaMarcus Aldridge, lors de la victoire contre San Antonio samedi (135-115).

Hayward devrait manquer environ 19 matches de saison régulière, son retour étant espéré pour le 25 décembre et le choc de la conférence Est contre le champion en titre Toronto. "Nous allons devoir trouver la meilleure formule possible pour l'équipe en son absence. En espérant qu'il revienne d'ici six semaines", a déclaré son entraîneur Brad Stevens.

Si sa blessure est sérieuse, elle n'a cependant rien de comparable avec la terrible fracture à un tibia, doublée d'une luxation de la cheville, dont il fut victime en ouverture de la saison 2017-18. Le joueur, qui venait d'arriver chez les Celtics après sept saisons passées au Utah Jazz, avait été éloigné des parquets pendant un an. En ce début de saison, Hayward, 29 ans, a semblé retrouver son meilleur niveau, cumulant avec 20,3 points, 7,9 rebonds et 4,6 passes de moyenne.

Pour Middleton, c'est quatre semaines

L'ailier des Milwaukee Bucks Khris Middleton est blessé à la cuisse gauche et sera absent 3 à 4 semaines, affirment plusieurs médias. Le joueur de 28 ans, joueur plus important de l'équipe derrière la star Giannis Antetokounmpo, s'est blessé lors de la victoire des Bucks contre Oklahoma City (121-119).

Middleton, qui compile des moyennes de 18,5 points, 5,7 rebonds et 2,9 passes sur les 10 premiers matches de Milwaukee, avait reçu une béquille lors du troisième quart-temps de ce match. Si aucun détail n'est avancé sur la nature exacte de sa blessure, ESPN, le site The Athletic ou encore le Milwaukee Journal-Sentinel affirment qu'elle n'est pas très grave. Il devrait tout de même manquer 10 à 13 matches de saison régulière, avant d'éventuellement revenir à la compétition le 9 décembre pour la réception d'Orlando.