Le joueur : James Harden en feu

C'est évidemment LA performance majuscule de la nuit. Auteur de 60 points en 31 minutes seulement (réparties en trois quart-temps), James Harden a littéralement porté Houston. Grâce à la prestation exceptionnelle de leur meneur, les Rockets n'ont eu aucun problème à écraser les Atlanta Hawks (158-111), qui n'ont pas vu le jour. Ce deuxième succès consécutif permet à Houston d'occuper la quatrième place à l'Ouest, tandis que les Hawks sont derniers à l'Est.

Harden, qui s'est donc emparé de la meilleure performance offensive de la saison avec une efficacité historique (24 shoots), atteint pour la quatrième fois de sa carrière la barre des 60 points dans une rencontre, soit autant que Michael Jordan, derrière Kobe Bryant (6) et Wilt Chamberlain (32). Le tout agrémenté de 8 passes, 3 rebonds et 3 interceptions… Russel Westbrook (15 points, 8 rebonds, 8 passes) et Ben McLemore (24 points, 13 rebonds), entre autres, ont aussi fait le boulot, à leur échelle de simples humains.

Le match : Denver chute en prolongation

Denver était en forme ces dernières semaines, avec six succès de rang. Mais Sacramento, chahuté en première mi-temps, s'est accroché pour revenir à 90-90 et arracher une prolongation qui a basculé de son côté. Les Kings pourront remercier le duo Buddy Hield - Harrison Barnes dans ce succès clé. Ce dernier a cumulé 30 points, neuf de plus que son coéquipier, également auteur de 7 rebonds et 3 passes. Un duo qui a inscrit les 10 points de sa formation en prolongation.

La série : Et de onze pour Milwaukee

Milwaukee aussi s'applique à entretenir une belle série. Et elle se poursuit. Les Bucks, leaders à l'Est, ont étouffé Charlotte (137-96) pour signer une onzième victoire de suite. Les locaux ont pu compter sur neuf joueurs à au moins dix points, dont Khris Middleton (15). Mais c'est surtout Giannis Antetokounmpo qui a pris les choses en main avec ses 26 unités. Du côté des Hornets, Nicolas Batum n'a inscrit que deux petits points. Milwaukee reste évidemment leader de sa Conférence tandis que les Hornets sont neuvièmes.

Tous les scores