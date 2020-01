Les sanctions sont tombées ce vendredi. 25 000 dollars d'amende pour T.J. Warren. 35 000 pour Jimmy Butler. Les deux hommes s'étaient invectivés mercredi lors d'un déplacement du Heat de Butler sur le parquet des Pacers de Warren. C'est parce qu'il a continué à envenimer la situation après le match, remporté par le Heat (108-122), que Butler s'est vu infliger une plus forte amende. "Je ne le mettrais plus jamais (en défense) sur moi. Je vais lui déchirer le cul à chaque fois (sic). C'est une ordure", a-t-il notamment déclaré aux journalistes. Puis il a publié sur Instagram le calendrier du Heat avec la date du 20 mars encerclée, qui marquera le retour de Miami à Indianapolis, et ce message: "@t.warren1, ne sois pas énervé, tu ne peux pas défendre sur moi. Rendez-vous en mars pour voir ce dont tu es capable".

Sur le parquet, tout était parti d'un premier accrochage, pour lequel les deux joueurs avaient chacun récolté une faute technique. Faute devenue même "flagrante" après visionnage des images des arbitres. Butler a ensuite fait une autre faute offensive sur Warren, avec un coup d'épaule sur la poitrine et Warren a répliqué avec une tape sur le torse de son adversaire qui a entraîné une deuxième faute technique et une exclusion pour Warren. Au baiser d'au-revoir alors envoyé par Butler, Warren a répondu avec un doigt d'honneur. C'est ce geste obscène qui vaut au joueur d'Indiana de devoir payer 25 000 d'amende, a justifié la NBA.