Le match : Joel Embiid et les Sixers s’en sortent de justesse contre le Magic

C’est au courage et aux forceps que les Sixers ont finalement battu le Magic, l’une des équipes les plus modestes de la ligue, la nuit dernière (116-114). Joel Embiid et ses camarades ont eu besoin d’une prolongation, d’un peu de chance et de très nombreux lancers-francs pour aller s’imposer à Orlando. En effet, le Camerounais a tiré 17 fois depuis la ligne réparatrice. 15 passages pour son coéquipier James Harden. 32 des 37 lancers de Philadelphie contre… 20 pour l’ensemble de leurs adversaires réunis.

Les joueurs de Doc Rivers ont aussi fait preuve de courage. Menés de 17 points dans le premier quart-temps puis de 10 dans le quatrième, ils sont revenus au score. Le Magic a même encore une fois repris l’avantage (109-113) à un peu plus d’une minute de la fin de la prolongation. Les Sixers ont alors fini sur un 8-2 pour décrocher la victoire. Embiid a compilé 35 points, 16 rebonds et 7 passes tandis qu’Harden a ajouté 26 points à 5 sur 19 aux tirs.

Le joueur : Luka Doncic décisif, les Mavericks renversent les Celtics

Il faut être costaud pour aller chercher Boston en 2022. Encore plus sur son parquet lors d’un soir de fête. Les Celtics ont retiré le maillot de Kevin Garnett dimanche et ils auraient bien voulu célébré ce moment avec une victoire. Mais Luka Doncic (26 points, 8 rebonds, 8 passes), sans état d’âme, ne leur a fait aucun cadeau. Le Slovène a encore délivré une très belle prestation pour mener ses Mavericks à un nouveau succès (95-92). Une victoire dessinée dans les ultimes instants de la rencontre. En effet, les joueurs texans couraient après le score quand leur maestro à planter un panier à trois-points pour égaliser à un peu plus d’une minute du buzzer. Il a ensuite délivré une passe décisive pour un autre tir primé, cette fois-ci de son lieutenant Spencer Dinwiddie, afin d’achever les Celtics à 15 secondes de la fin. Game over.

La stat : 10 000

Comme le nombre de passes décisives délivrées en carrière par LeBron James. Une barre qu’il a atteinte en offrant un caviar à son coéquipier et ami Carmelo Anthony dans le deuxième quart-temps la nuit dernière. Le King a ensuite franchi le palier en finissant avec 7 passes en plus de ses 31 points. Il est le seul joueur de l’Histoire de la NBA à compiler plus de 30 000 points, plus de 10 000 rebonds et plus de 10 000 passes. C’est ahurissant. Mais ça n’a pas empêché les Lakers de s’incliner lourdement contre les Suns (111-140).

La performance : Trae Young fait sauter les compteurs

Trae Young est en mission dans la dernière ligne droite de la saison. Le meneur des Hawks fait tout pour que son équipe, finaliste à l’Est l’an passé, se qualifie pour les playoffs. Il a donc planté 47 points pour guider Atlanta contre Indiana dimanche (131-128). 47 points dont 33 inscrits avant la pause. Young a terminé avec 13 sur 20 aux tirs, dont 7 sur 10 derrière la ligne à trois-points. Ses Hawks remontent à la neuvième place à l’Est, en embuscade derrière Brooklyn.

Les Français : Théo Maledon titulaire

Théo Maledon a enfin retrouvé le cinq majeur du Thunder. Le jeune joueur français était titulaire pour la première fois de la saison après avoir débuté 49 matches (sur 65) l’an passé. Il a eu le droit à 26 minutes de jeu et il en a profité pour compiler 9 points, 5 rebonds et 4 passes. Son coéquipier Olivier Sarr a été plus discret avec 2 points et 4 rebonds. 2 points, 3 rebonds et 3 passes en 26 minutes pour Nicolas Batum lors de la victoire des Clippers contre les Pistons. Killian Hayes ne jouait pas pour Detroit en raison d’une contusion.

L’image : Kevin Garnett mis à l’honneur par les Celtics, le Big Three réuni et enfin en paix

Le numéro 5 de Kevin Garnett a rejoint celui des autres légendes de Boston au plafond du TD Garden dimanche soir. L’hommage ultime pour un joueur NBA et un moment toujours très spécial. Mais la cérémonie en l’honneur de KG était même encore plus chargée en émotions puisque l’ancien All-Star a enlacé Ray Allen, ex-frère d’armes à qui il ne parlait plus depuis le départ de ce dernier pour Miami en 2012. Les deux hommes sont visiblement réconciliés. Enfin. Leur brouille – Paul Pierce en voulait aussi à Allen – empêchait les Celtics de fêter dignement l’équipe sacrée championne en 2008. C’est maintenant derrière eux.

Les résultats de la nuit en NBA

Nets - Knicks : 110-107

Pistons - Clippers : 102-106

Celtics - Mavericks : 92-95

Magic - Sixers : 114-116

Hawks - Pacers : 131-128

Pelicans - Rockets : 130-105

Thunder - Grizzlies : 118-125

Suns - Lakers : 140-111



