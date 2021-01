Gabe Vincent. Max Strus. Chris Silva. Isaiah Joe. Ou encore Dakota Mathias. Non, ce ne sont pas des joueurs générés par NBA 2K. Mais bien des basketteurs qui ont pris part à la rencontre entre le Heat et les Sixers hier soir. Les deux équipes, décimées par le COVID-19, sont allés piocher tout au fond de leur effectif pour assurer la tenue du choc de la Conférence Est. Et ce duel improbable a tenu ses promesses avec une victoire finale de Philadelphie 137 à 134. Après prolongation. Parce que parmi tous ces habituels porteurs d’eau, on retrouvait aussi un Joel Embiid plus dominant que jamais.