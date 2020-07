NBA - Les Nets de Brooklyn ont annoncé samedi avoir signé un contrat avec Justin Anderson, qui joue au poste d'arrière et d'ailier.

Pas épargnés par les blessures et le coronavirus cette saison, les Nets de Brooklyn ont annoncé samedi avoir signé un contrat avec Justin Anderson. Recruté par la franchise comme remplaçant jusqu'à la fin de la saison, le joueur de 26 ans évoluait jusque-là aux Nets de Long Island, l'équipe affiliée à Brooklyn en G League, la ligue de développement de la NBA.

Cette annonce intervient quelques jours après des informations de presse affirmant que Michael Beasley, à peine recruté par les Nets, avait été testé positif au Covid-19 et ne devrait donc pas rejoindre la franchise à Orlando, où la reprise de la saison NBA est prévue le 30 juillet. Les Nets avaient déjà signé un contrat le 9 juillet dernier avec Jamal Crawford et Michael Beasley pour renforcer leurs effectifs quelque peu décimés avant la reprise.

La franchise est en effet toujours privée de ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving, blessés, mais aussi de Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince, qui ont été testés positifs au Covid-19 et ne participeront pas à la reprise de la saison. Nicolas Claxton a par ailleurs subi une opération de l'épaule gauche tandis que Wilson Chandler a choisi de ne pas participer pour des raisons sanitaires et familiales.

