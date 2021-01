Mais ça n’a donc pas suffi pour Chicago. Malgré LaVine et malgré une adresse phénoménale (61% de réussite aux tirs et 55% à trois-points). Les taureaux ont mené pendant trois quart temps avant de tomber devant Leonard, Paul George (28 pts), Lou Williams (21) et compagnie. Les Clippers ont mieux négocié la fin de match et ils retrouvent ainsi le chemin de la victoire. Leur septième succès en onze rencontres.