Finalement, Kevin Durant va vivre une saison blanche. Dans un entretien accordé au Bleacher Report, l'ailier des Nets de Brooklyn, qui a fêté ses 31 ans le 29 septembre dernier, a annoncé qu'il ferait son retour à la compétition lors de la prochaine saison. Le 11 juin dernier, à l'occasion du cinquième match de la finale NBA, celui qui portait alors le maillot des Warriors de Golden State depuis 2016 s'est grièvement blessé à un tendon d'Achille.

Pourtant, des vidéos récentes de workouts de Kevin Durant pouvaient laisser penser qu'il rejouerait bientôt avec les Nets de Brooklyn. Mais Kevin Durant a rappelé qu'il ne souhaitait aller trop vite. "Non, je ne reviendrai pas cette saison. La meilleure chose à faire pour moi, c’est de continuer la rééducation, revenir le plus fort possible et me concentrer sur la saison prochaine", a-t-il notamment déclaré.

Mauvaise nouvelle pour les Nets : Irving rechute

C'est donc une mauvaise nouvelle pour les Nets, actuellement classés septièmes de la conférence Est. Elle vient surtout après l'annonce de la rechute de Kyrie Irving. En effet, le meneur de jeu de 27 ans a aggravé sa blessure à l'épaule droite, qui l'avait privé des parquets de NBA pendant 26 matches cette saison. A l'heure actuelle, la durée de son indisponibilité n'a pas encore été communiquée.