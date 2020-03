Le meneur de jeu Killian Hayes, grand espoir français qui évoluait jusqu'ici à Ulm en Allemagne, se présentera à la prochaine draft NBA, prévue le 25 juin au Barclays Center à Brooklyn, a-t-il annoncé vendredi à ESPN. "J'ai envoyé les papiers au bureau de la Ligue et je suis aux anges", a écrit Hayes dans un email adressé au média américain, qui le place à la 10e place dans sa projection pour cette bourse annuelle de joueurs issus de l'université, du lycée ou de pays étrangers.

Agé de 18 ans, le joueur né aux Etats-Unis à Lakeland (Floride) est le fils de DeRon Hayes, qui a joué dans le Championnat de France à Cholet. Killian (1,96 m), formé dans ce même club, y a joué ses deux premières saisons en pro, avant de rejoindre l'été dernier Ratiopharm Ulm où il tournait à 12,8 points, 6,2 passes, 1,5 interception en 27 minutes de moyenne en Eurocoupe, avant que le coronavirus ne stoppe la saison.

Avec Maledon, Ayayi et Tillie

Champion d'Europe des moins de 16 ans en 2017 avec les Bleus (MVP de la compétition), vice-champion du monde des moins de 17 ans en 2018, Hayes a en revanche refusé sa sélection à l'Euro des moins de 20 ans à l'été 2019. Il avait été suspendu six semaines par la commission de discipline de la Fédération française. Hayes sera le troisième Français drafté avant ses dix-neuf ans, après Frank Ntilikina (8e en 2017 par New York) et Sekou Doumbouya (15e par Detroit en 2019), lors de la grand-messe dont le lieu et la date pourraient changer en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais il ne sera pas le seul "frenchie" puisque Théo Maledon, le meneur de l'ASVEL (18 ans lui aussi) et les joueurs de Gonzaga University, Joel Ayayi et Killian Tillie s'y présenteront également.