Neuf mois. Voilà plus de neuf mois que les cancres de la NBA – ces équipes trop mal classées pour être invitées dans la bulle de Disney l’été dernier – n’ont pas disputé le moindre match. La reprise risque d’être particulièrement difficile pour ces formations souvent composées de jeunes joueurs dont l’enchaînement des rencontres et des minutes sont primordiales pour se développer. L’ironie de l’histoire : ces franchises figureront probablement pour la plupart à nouveau parmi les bons derniers de chaque Conférence en 2021.

Pour elles, la saison va être longue, même raccourcie à 72 rencontres en cinq mois. Avec probablement des moments difficiles. Des soirs avec des défaites assez sévères. Des moments de doute. Des séries de revers. Mais ce n’est pas une fatalité dans cette ligue fermée, sans relégations. Il vaut mieux être à l’un des extrêmes de la hiérarchie, même le plus bas, que dans le ventre mou du tableau. Il n’y a rien de pire que la dixième place en NBA (un peu moins cette année, avec le "play in" pour se qualifier en playoffs).

Les mauvais élèves, eux, ont une occasion de se rattraper en récupérant le gros lot à la loterie. Et la prochaine draft s’annonce bien plus intéressante que celle de 2020. Avec plusieurs prospects annoncés comme des superstars en puissance. Une promotion bien plus chargée. La récompense après un exercice compliqué. Alors plusieurs organisations auront déjà le regard plongé sur le mois de juin alors que la saison s’apprête à débuter. Présentations des équipes sans grandes ambitions, réparties en trois catégories.

Elles ne pensent qu’à développer leurs jeunes talents

L’objectif de toutes les franchises en reconstruction. Une manière diplomatique de perdre des matches sans pour autant être accusé de s’auto-saborder. Autrement dit, les deux formations les plus faibles de la NBA.

Oklahoma City Thunder

Un an après le transfert de Russell Westbrook et à la suite d’une (surprenante) saison de transition, le Thunder entame finalement pour de bon sa reconstruction. Avec des transferts dans tous les sens pendant l’intersaison pour se séparer de tous ses cadres : Chris Paul, Steven Adams ou encore Danilo Gallinari. Seuls restent les socles du projet futur : le nouveau visage, Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi Luguentz Dort et Darius Bazley ou encore le Français Theo Maledon.

Avec deux vétérans confirmés, George Hill et Al Horford, pour jouer les mentors du groupe. Même si le premier nommé pourrait vite rejoindre un candidat au titre. L’effectif manque pour l’instant de talents. Mais la franchise compte de toute façon sur une collection impressionnante de picks pour se rebâtir dans les années à venir.

New York Knicks

Les Knicks semblent avoir compris qu’ils n’avaient pas les atouts pour convaincre les superstars de signer dans la grosse pomme. Alors ils vont prendre exemple sur leurs voisins, les Nets, en essayant d’établir une culture solide au sein de l’organisation. En laissant la place aux jeunes – RJ Barrett et Mitchell Robinson en tête – tout en faisant venir des joueurs sérieux comme Austin Rivers, Alec Burks ou Nerlens Noel.

Un mix qui fonctionne ? Les prochains mois le diront. Mais on se demande comment l’équipe va réagir aux séances très intenses de Tom Thibodeau, un coach pas forcément réputé pour sa capacité à développer les talents de demain. Mais il y a des bases à poser et c’est pour cette saison. Ça risque de prendre du temps avant de retrouver les Knicks au sommet.

Elles ont des atouts mais vont perdre quand même

Il y a des franchises en avance dans leur processus de reconstruction. Mais pas encore prêtes à vraiment passer le cap. Pris entre deux feux et deux objectifs : progresser ou continuer à squatter les dernières places pour récupérer un pick très haut placé de plus ?

Cleveland Cavaliers

LeBron James est parti en 2018. Les Cavaliers semblent enfin sur le point de passer un petit palier. Parce qu’il y a du talent dans l’Ohio. Andre Drummond et Kevin Love sont deux intérieurs All-Stars. Mais finiront-ils vraiment la saison à Cleveland ? Pour le premier, ça semble très incertain. Son contrat arrive à expiration et, à moins d’un départ canon lors des deux premiers mois, les Cavs chercheront probablement à l’échanger pour obtenir une contrepartie. Pour Love, c’est déjà plus compliqué. Son contrat (plus de 30 millions annuels pendant encore trois salaires) le rend difficile à transférer.

Ça risque donc d’être encore une saison incertaine à Cleveland. Mais avec plusieurs questions importantes et intéressantes : Sexton et Garland peuvent-ils vraiment cohabiter dans le cinq majeur ? Kevin Porter Jr est-il la nouvelle star de l’équipe ? Les débuts d’Isaac Okoro seront à suivre de près. Mais il manque encore une pièce. Comme un super choix de draft en 2021 par exemple.

Detroit Pistons

Personne ne comprend la direction prise par les Pistons. D’un côté, ils semblent tenter d’arracher une huitième place à l’Est en signant quelques joueurs habitués aux joutes des playoffs : Jerami Grant et Mason Plumlee qui débarquent en provenance des Nuggets, Wayne Ellington, etc. Et de l’autre, ils comptent bien lancer leurs jeunes dont le Français Killian Hayes, septième choix de la dernière draft.

Il y a quand même des incohérences : laisser partir un intérieur prometteur comme Christian Wood pour finalement recruter trois pivots dans la foulée. Offrir 60 millions à Grant pour… le faire jouer au poste trois. Et sans doute lui laisser les clés de l’équipe en cas de transfert de Blake Griffin. Sur le papier, Detroit a le niveau pour bien figurer. Mais ça dépendra du retour en forme de Griffin, qui n’a pas joué depuis un an. Cette saison, finalement, c’est quitte ou double pour les Pistons.

Elles s’imaginent un ton au-dessus mais elles seront déçues

Il y a des équipes qui ne font même pas exprès d’être "mauvaises." Elles démarrent la saison en espérant accrocher les playoffs ou au moins le "play in." Puis elles vont être rattrapées par la réalité du terrain.

Charlotte Hornets

Les Hornets ont besoin de retrouver un peu de plaisir et c’est sans doute aussi pour ça qu’ils ont offert 120 millions à Gordon Hayward. Envoyer un peu de rêve, à défaut de pouvoir remplir la salle. Avec aussi LaMelo Ball, troisième choix de la draft, à la mène et Miles Bridges et PJ Washington sur les ailes. C’est intrigant mais sans doute encore beaucoup trop léger pour bien figurer à l’Est.

Sacramento Kings

Les Kings n’ont pas joué les playoffs depuis 2006. 2006 ! Quatorze ans de disette. Alors la franchise tente, tant bien que mal, de se remettre en course. Même si les dirigeants semblent avoir enfin compris que cela risque sans doute d’être compliqué cette saison, avec une concurrence trop forte à l’Ouest. Mais malgré certains joueurs très excitants, comme De’Aaron Fox, Marvin Bagley ou Tyrese Haliburton, la franchise reste très mal gérée. Elle va encore une fois se morfondre dans les bas fonds du classement.

Chicago Bulls

Les Bulls pouvaient sans doute signer un meneur digne de ce nom pendant l’intersaison. Ils ne l’ont pas fait. Peut-être le signe qu’ils visent l’un des arrières très talentueux de la draft 2021. Parce que même si Zach LaVine et Lauri Markkanen font figure de stars à Chicago, l’équipe manque encore de bouteille et de densité pour se frayer un chemin jusque dans le top-huit à l’Est.

