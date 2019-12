Le rebond est parfait pour David Blatt. Le voilà désormais dans l'équipe dirigeante des Knicks. "Je suis impatient de démarrer cette nouvelle étape de ma carrière, étant donné que je n'entraînerai plus mais que je veux saisir d'autres opportunités dans le basket. Cela fait longtemps que j'étais attiré par l'idée de travailler à la direction d'un club", a déclaré Blatt dans le communiqué de la franchise new-yorkaise.

Le technicien américano-israélien de 60 ans, champion d'Europe à la tête de la Russie en 2007, vainqueur de l'Euroligue avec le Maccabi Tel-Aviv en 2014, finaliste NBA avec le Cleveland de LeBron James en 2015, avait vu son contrat avec l'Olympiakos rompu en octobre, deux mois après avoir annoncé être atteint d'une sclérose en plaques.

Un rôle exact à déterminer

Chez des Knicks en crise après un début de saison calamiteux, marqué par le limogeage de l'entraîneur David Fizdale début décembre, Blatt aura du pain sur la planche pour contribuer à son redressement, voire à sa reconstruction, même si son rôle exact reste à déterminer aux côtés du président Steve Mills, dont il est proche pour avoir joué avec lui lorsqu'ils étudiaient à Princeton, et du manager général Scott Perry.

"David Blatt est un cerveau brillant et nous sommes impatients de l'intégrer à notre organisation. Il sera un excellent atout pour notre direction", ont déclaré Steve Mills et Scott Perry. Si depuis six matches et la nomination de l'entraineur intérimaire Mike Miller, l'équipe va mieux avec trois victoires (7 succès contre 21 défaites), elle est actuellement scotchée à la treizième place de la conférence Est.