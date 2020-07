NBA - Alors que sa participation à la reprise de la NBA le 30 juillet à Orlando a un temps été remise en cause, Dwight Howard, le pivot des Lakers impliqué dans la lutte contre le racisme, sera finalement à Disney World pour tenter de remporter son tout premier titre de champion.

Participera, participera pas : Dwight Howard a finalement tranché. Après avoir un temps mis en cause sa présence lors de la reprise de la NBA en raison de ses engagements militants, le pivot des Lakers a annoncé lundi qu'il serait bien du voyage à Disney World. "Oui, je vais rejoindre mon équipe à Orlando. Mais à côté de cela, nous ferons de grandes choses", a annoncé le joueur de 34 ans sur le plateau de CNN lundi soir, mêlant ses ambitions de titre et ses engagements contre le racisme et les violences policières.

NBA Deux autres stars renoncent : Beal et Dinwiddie ne seront pas de la reprise à Orlando IL Y A 3 HEURES

Le bras droit de LeBron James, finaliste de la NBA en 2009, reversera la totalité de son salaire pour la reprise, environ 619 000 euros, à sa charité "Breathe Again". "Je suis obligé. J'ai un engagement contractuel envers les Lakers, mes coéquipiers et les fans. Cependant, j'ai aussi un engagement envers ma famille et ma communauté", a ajouté le N.1 de la Draft 2004. Jusqu'ici, l'Américain laissait planer le doute sur sa participation à la reprise de la saison car il redoutait que le retour de la NBA dans la "bulle" d'Orlando ne l'éloigne de son engagement contre les violences policières et le racisme, sujets brûlants aux États-Unis depuis la mort de George Floyd le 25 mai.

Je sens que nous avons une belle opportunité d'être champions cette année

Emmenés par LeBron James et Anthony Davis, les Lakers font partie des favoris pour le titre NBA, qui leur échappe depuis 2010. "Je sens que nous avons une belle opportunité d'être champions cette année", a fait savoir l'ancien joueur des Orlando Magic, toujours à la recherche de son premier titre NBA après 16 saisons dans la ligue américaine. La franchise de Los Angeles devra cependant se passer de l'arrière américain Avery Bradley, qui a refusé de disputer la fin de la saison pour protéger sa femme et ses trois enfants de la pandémie de coronavirus.

Play Icon WATCH "LeBron a réussi à battre les Bulls de son époque... tout seul" 00:02:35

NBA Milwaukee ferme son centre d'entraînement HIER À 06:33