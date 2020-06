La star de San Antonio, LaMarcus Aldridge, manquera le reste de la saison NBA qui doit reprendre le 31 juillet à Orlando, après avoir subi une opération à l'épaule droite, un coup dur pour les Spurs dans leur quête d'accrocher les play-offs.

C'est un vrai coup dur pour les Spurs. Opéré de l'épaule droite, LaMarcus Aldridge manquera le reste de la saison NBA qui doit reprendre le 31 juillet à Orlando. "Aldridge a subi une arthroscopie à l'épaule droite le 24 avril et va manquer le reste de la saison", indique le communiqué du club texan. Aldridge s'était blessé lors d'un match chez le Utah Jazz le 21 février et avait joué malgré la douleur contre Oklahoma City deux jours plus tard. Il a ensuite manqué six matchs, avant de briller (24 pts) pour son retour contre Dallas le 10 mars, la veille de la suspension de la saison à cause du coronavirus.

Aldridge, pivot de 34 ans, a été sélectionné à sept reprises pour le All-Star Game. Il avait rejoint San Antonio en 2015 en provenance de Portland. Les Spurs ont indiqué qu'il devrait être en mesure de reprendre l'entraînement en fin d'année en vue de la saison 2020-2021. Ses 18,9 points et 7,4 rebonds de moyenne vont leur manquer dans leur quête de 23e play-offs consécutifs.

