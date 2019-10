Le All Star Game, match-exhibition opposant chaque année en février les meilleurs joueurs du Championnat NBA, aura lieu le 19 février 2023 à Salt Lake City où évolue le Utah Jazz, a annoncé mercredi la Ligue nord-américaine de basket (NBA). Salt Lake City accueillera pour la deuxième fois le "match des étoiles". La première eut lieu en 1993 au Delta Center, aujourd'hui rebaptisé Vivint Smart Home Arena, où les deux stars de l'époque du Jazz, Karl Malone et John Stockton, s'étaient partagés le titre de MVP de la rencontre.

Les joueurs majeurs d'Utah s'appellent aujourd'hui Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Tout près d'être sélectionné les deux saisons précédentes pour le All Star Game, le Français deux fois élu meilleur défenseur de la Ligue tentera de gagner enfin cette considération en février lors de la prochaine édition à Chicago. Les suivantes en 2021 et 2022 auront lieu respectivement à Indianapolis et Cleveland.