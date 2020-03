Le groupe propriétaire des 76ers de Philadelphie (NBA) a abandonné mardi le plan de réduction des salaires qu'il souhaitait imposer aux employés, en raison de la pandémie de coronavirus, face à la résistance imposée en interne.Alors que la saison NBA est suspendue jusqu'à nouvel ordre compte tenu de la propagation galopante du Covid-19, Harris Blitzer Sports and Entertainment avait annoncé lundi une réduction de 20% des salaires des employés. Une mesure temporaire conçue, selon le groupe, pour aider à garder les quelque 1 500 travailleurs, payés à l'heure, tout au long de la saison. Ce plan devait commencer le 15 avril et durer jusqu'au 30 juin.

Les Devils en NHL étaient aussi concernés

Cette décision a suscité de nombreuses critiques à la fois en interne et sur les réseaux sociaux où les salaires nets annuels des propriétaires, dont celui des Sixers Josh Harris, ont été mis en évidence. La star des Sixers, Joel Embiid, a lui annoncé mardi matin qu'il allait faire un don de 460 000 euros, pour soutenir financièrement à la fois les employés des Sixers impactés par la crise résultant du coronavirus et les personnels médicaux de Philadelphie.

"Notre engagement consistait à faire de notre mieux pour que tous nos employés continuent de travailler dans cette situation très difficile. Après avoir écouté notre personnel et nos joueurs, il est clair que ce n'était pas la bonne décision. Nous revenons dessus et nous paierons à ces employés l'intégralité de leur salaire, a déclaré Josh Harris. Auprès de notre personnel et de nos fans, je m'excuse de ne pas avoir agi de la bonne façon."