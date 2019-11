Le meneur-arrière Justise Winslow a été placé sur la liste de joueurs victimes de commotion célébrale et sera donc indisponible pour le Heat de Miami indéfiniment, a annoncé vendredi l'entraîneur de la franchise floridienne, Eric Spoelstra. Winslow n'a pas pris part à la victoire du Heat sur le parquet des Phoenix Suns jeudi en raison de maux de tête après un début de symptômes de commotion à la suite d'un coup à la tête mardi lors de la défaite de son équipe à Denver.

Le Heat fera sans lui face aux Lakers

Le Heat, 2e de la Conférence Est avec six victoires contre deux défaites, perd donc l'un de ses joueurs de base avant le match contre les Lakers à Los Angeles vendredi. Winslow, âgé de 23 ans, totalise des moyennes de 13,8 points, 8 rebonds et 4,8 passes décisives en cinq rencontres. Winslow, sélectionné en 10e position de la Draft, avait aidé l'Université Duke à remporter le championnat universitaire 2015. Il a bouclé la saison dernière, avec des moyenne de 12,6 points, 5,4 rebonds et 4,2 passes décisives par match.