Philadelphie va encore devoir attendre pour Ben Simmons. Le meneur australien va rester sur la touche pendant encore au moins trois semaines en raison d'une blessure au dos qui l'a privé des parquets NBA depuis le 22 février, ont déclaré mercredi les Sixers dans un communiqué. Simmons "continue sa rééducation et il progresse. Il reçoit un traitement quotidien et augmente petit à petit les activités liées à sa réathlétisation et à l'amélioration de sa condition physique", a précisé le club qui estime que son joueur sera de retour dans au moins trois semaines.

L'Australien de 23 ans a déjà manqué près de trois semaines à cause d'un nerf pincé dans le bas de son dos. Le jeune meneur, de 2m 08, compte en moyenne 16,7 points, 7,8 rebonds, 8,2 passes et 2,1 interceptions en un peu plus de 35 minutes par match pour sa franchise. Les Sixers, sixièmes de la conférence Est avec 38 victoires pour 26 défaites en saison régulière talonnent les Indiana Pacers (5e), et devront disputer 11 matches avant que Simmons ne soit à nouveau examiné.

Embiid et Richardson également sur le flanc

La franchise de Philadelphie est confrontée à de nombreuses blessures de leurs joueurs majeurs, dont le pivot camerounais Joel Embiid depuis le 26 février blessé à l'épaule gauche et le polyvalent Josh Richardson depuis le 1er mars.