Toronto conserve VanVleet

Annoncée par l'insider américain de The Athletic, Shams Charania, la prolongation prochaine de Fred VanVleet est un soulagement pour les Toronto Raptors. Alors qu'il devait rencontrer de nombreuses franchises, l'arrière aurait accepté une offre de 85 millions de dollars sur quatre ans pour rester dans l'équipe canadienne qui évoluera à Tampa Bay cette saison, pandémie de Covid-19 oblige. Il avait énormément progressé la saison dernière, inscrivant plus de 17 points (à39% à trois-points) et distribuant près de 7 passes par match.

Portis et Augustin au soutien de Giannis aux Bucks

Les Milwaukee Bucks cherchent de tous les côtés du renfort pour Giannis Antetokounmpo. Alors qu'ils ont attiré Jrue Holiday et qu'ils auraient espéré en faire de même avec Bogdan Bodagnovic, ils devraient voir l'intérieur Bobby Portis arriver pour deux ans. Portis jouait aux New York Knicks la saison dernière et il y a montré ses qualités (36% à 3 points notamment) dans le marasme ambiant. A la mène, alors que George Hill et Eric Bledsoe sont partis, Jrue Holiday aura DJ Augustin comme remplaçant. Le vétéran de 33 ans est dans la ligue depuis 2008 et a souvent montré ses qualités de gestionnaire en sortie de banc. Il aurait signé pour trois ans et 21 millions de dollars.

Les autres infos : Atlanta poursuit son marché, Harkless renforce (encore) le Heat

L'effectif d'Atlanta aura fière allure cette saison. Menés par le meneur, Trae Young, et l'ailier-fort John Collins, les Hawks ont construit une rotation solide à coups de signatures bien senties. Danilo Gallinari par exemple. Mais aussi Kris Dunn ce samedi. L'ancien meneur de Chicago arrive (deux ans et 10 millions) pour suppléer Young et offrir de la défense et du muscle à une ligne arrière qui en manquait cruellement.

Le Miami Heat aussi a une rotation solide et sans faire offense à Atlanta, elle est d'un autre niveau. Celui d'un finaliste NBA tout simplement. C'est ce statut qui a convaincu Mo Harkless, ailier bon shooteur et défenseur, de rejoindre la Floride contre "seulement" 3,6 millions de dollars cette saison. Encore un bon coup de Pat Riley, le manager général, qui renforce son groupe tout en gardant de la flexibilité pour l'été 2021 quand un certain Giannis Antetokounmpo sera, peut-être, disponible. Enfin, De'Anthony Melton a prolongé à Memphis pour quatre ans et 35 millions.

