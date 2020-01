Le joueur : LeBron James en triple-double contre les Suns

LeBron James a fêté ses 35 ans lundi dernier. Il est toujours l’un des meilleurs basketteurs du monde, même s’il est forcément un peu moins tranchant qu’il y a trois ou quatre saisons. Mais le King est toujours capable de prendre un match à son compte et de dominer ses adversaires. Phoenix en a fait les frais hier soir. Les Suns ont été battus par les Lakers (107-117) avec une grosse performance du quadruple MVP : 31 points, 13 rebonds et 12 passes.

Un triple-double costaud avec aussi quelques paniers importants pour freiner le retour au score de ses adversaires. En effet, les Californiens ont attaqué la rencontre en boulets de canon. Ils ont converti leurs 11 premières tentatives et menaient 43-17 après le premier quart temps. Les Suns ont fini par revenir par l’intermédiaire de Devin Booker (32 pts) notamment. Mais James et les Lakers ont maintenu les jeunes joueurs de l’Arizona à distance pour décrocher un nouveau succès.

Le retour : Carmelo Anthony accueilli en héros au Madison Square Garden

Carmelo Anthony n’avait plus foulé le parquet du Madison Square Garden depuis décembre 2017. Une salle où il détient encore aujourd’hui le record du nombre de points inscrits sur un match (62) à l’époque où il était la superstar des Knicks. De passage à New York avec Portland, le futur Hall of Famer a pu apprécier l’amour des supporteurs de la grosse pomme qui l’ont ovationné tout au long de la soirée.

De quoi donner des ailes à Melo, auteur d’une performance vintage avec 26 points marqués en plus de ses 7 rebonds. Sa meilleure prestation chiffrée depuis son retour à la compétition. Mais c’est justement au moment où il se reposait sur le banc, au début du quatrième quart temps, que les Knicks ont passé un 14-0 aux Blazers pour reprendre les devants et même creuser l’écart. Large victoire de New York à l’arrivée (117-93), la troisième de suite. L’essentiel était presque ailleurs pour Anthony. Il est désormais sûr de pouvoir compter sur l’amour des fans de son ancienne franchise.

Le match : Antetokounmpo et les Bucks se défont des Wolves

Privée de Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, la jeune équipe de Minnesota a bien défendu ses chances contre Milwaukee, la formation qui caracole en tête de la NBA. Mais les Bucks ont fini par l’emporter (106-104) sous l’impulsion de Giannis Antetokounmpo. Le MVP a cumulé 32 points, 17 rebonds et 4 passes décisives. Un 15-6 passé par la franchise du Wisconsin au retour des vestiaires, alors qu’elle ne comptait qu’un seul point d’avance, a fait passer l’écart à 77-71 en faveur du Grec et de ses coéquipiers. Les Wolves se sont rapprochés jusqu’à 2 points mais sans parvenir à arracher la prolongation.

Les Français : Evan Fournier prend le dessus sur Ian Mahinmi

Le Magic et les Wizards s’affrontaient cette nuit à Washington. Avec deux représentants de l’hexagone, un dans chaque camp. La victoire est revenue à Orlando (122-101) et Evan Fournier, auteur de 18 points. Ian Mahinmi, adversaire du soir, a fini avec 2 points et 2 rebonds. Belle prestation de Frank Ntilikina avec les Knicks. New York a battu Portland (117-93) et le jeune meneur a compilé 9 points et 10 passes décisives en 23 minutes. Une performance encourageante pour l’ancien Strasbourgeois.

Tous les scores

Wizards - Magic : 101-122

Knicks - Trail Blazers : 117-93

Bucks - Timberwolves : 106-104

Lakers - Suns : 117-107