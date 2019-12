Le match : Les Lakers ont pris le Jazz de vitesse

Encore une partie où les Lakers ont fait forte impression. Anthony Davis (26 points) et ses coéquipiers ont dominé le Jazz, considéré comme un outsider à l’Ouest, avec aisance (121-96). Les Angelenos étaient tout simplement trop rapides pour leurs adversaires. Ils les ont constamment battus en contre-attaque : 32 points marqués en transition contre 5 pour Utah. LeBron James a compilé 20 points et 12 passes tandis que Rajon Rondo a frôlé le triple-double (14 pts, 9 rbds et 12 pds). Los Angeles caracole au sommet de NBA avec 19 victoires et 3 défaites.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo trop fort pour les Pistons

Les défenses NBA n’ont toujours pas trouvé de solution pour ralentir Giannis Antetokounmpo cette saison. Encore moins quand il est adroit derrière la ligne à trois-points, comme c’était le cas face à Detroit. Le MVP en titre a converti 4 de ses 8 tentatives lointaines pour finir avec 35 points au compteur. Dans son sillage, les Bucks ont disposé des Pistons (127-103) pour décrocher une treizième victoire consécutive. Impuissants face au Grec, les joueurs de Detroit ont essayé de le provoquer en imposant un défi physique brutal. Illégal par moment. Antetokounmpo n’est pas passé loin de craquer et de tomber dans le piège. Mais il a su garder ses nerfs pour simplement prendre le dessus. Avec 19 victoires en 22 matches, Milwaukee reste en tête de sa Conférence. Le même bilan que Los Angeles à l’Ouest.

Le choc : Boston prend le dessus sur Miami

C’était l’affiche qu’il fallait suivre à l’Est cette nuit. Les Celtics contre le Heat. Deux équipes en pleine bourre classées parmi les quatre premières à l’Est. Et c’est Boston qui est sorti vainqueur de ce duel (112-93). La franchise du Massachusetts l’a emporté grâce notamment aux 31 points de Jaylen Brown et aux 28 pions de Kemba Walker. Jimmy Butler a inscrit 37 points pour le Heat mais la puissance collective des Celtics était supérieure à celle des Floridiens.

La performance : Trae Young affole les compteurs mais Atlanta plafonne

Les Hawks sont jeunes et très prometteurs. Mais leur envol ne se fera probablement pas dès cette saison. Ils ont enregistré cette nuit une 17ème défaite en 22 rencontres. Ils se sont inclinés contre les Nets (118-130) malgré 39 points de leur meneur Trae Young. Le virtuose de 21 ans continue de faire des cartons – 28 pts, 4 rbds et 8 pds de moyenne – mais ça paye peu en termes de résultats. En tout cas pour l’instant.

Les Français : Fournier en mode ‘Mr Propre’

Déjà flashé à 31 points au match précédent, Evan Fournier a fait à peine moins bien contre Phoenix hier soir. L’arrière d’Orlando s’est monté très efficace en finissant avec 21 points à 9 sur 15 aux tirs. Et le Magic a battu les Suns (128-114). Dans le camp d’en face, Elie Okobo n’a joué que 5 minutes. Le temps de marquer 4 points et de distribuer 2 passes décisives. 3 points, 5 rebonds et 4 passes pour Nicolas Batum lors de la victoire facile des Hornets contre les Warriors (106-91). Rudy Gobert a compilé un nouveau double-double (13 pts, 10 rbds) lors de la défaite du Jazz.

Tous les scores

Hornets - Warriors : 106-91

Pistons - Bucks : 103-127

Magic - Suns : 128-114

Hawks - Nets : 118-130

Celtics - Heat : 112-93

Bulls - Grizzlies : 106-99

Thunder - Pacers : 100-107

Mavericks - Timberwolves : 121-114

Jazz - Lakers : 96-121

Blazers - Kings : 127-116