Les Knicks ont un nouveau président depuis ce lundi. Près d'un mois après le départ de Steve Mills (4 février), la franchise de New York a officialisé la nomination de l'ancien agent Leon Rose. "Faire partie de la revitalisation des Knicks et du basket au Garden est un défi et une occasion rare, une occasion à chérir, et je ferai tout mon possible pour rendre les fans, la ville et le propriétaire fiers", a notamment confié ce dernier dans le communiqué.

" Leon est l'un des dirigeants les plus respectés du basket "

Les Knicks ont précisé que Rose aura pour mission de "superviser toutes les opérations et le personnel de l'équipe de basket". "Leon est l'un des dirigeants les plus respectés du basket professionnel, avec des décennies d'expériences réussies dans le travail avec les joueurs de la NBA (...) Nous sommes convaincus qu'il apporte la bonne combinaison d'expertise et de relations pour assurer le succès à long terme de notre franchise", a assuré le propriétaire des Knicks, James Dolan.

Dans ses rangs, Leon Rose a notamment compté Carmelo Anthony, Chris Paul ou encore LeBron James.