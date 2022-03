La leçon : Les Bucks giflent les Bulls

Giánnis Antetokoúnmpo a fait son retour après avoir manqué la dernière défaite de Milwaukee contre Minnesota (119-138). Et le moins que l'on puisse, c'est que l'effet a été immédiat. Avec 25 points et 17 rebonds de son Grec (le tout en un peu moins de 30 minutes sur le parquet) mais aussi 27 points de Jrue Holiday, les Bucks, qui ont compté jusqu'à 35 points d'avance dans ce match, ont giflé les Bulls (126-98), même en l'absence de Khris Middleton. DeMar DeRozan (21 pts), Nikola Vucevic (22 pts) et Zach Lavine (21 pts) n'ont rien pu faire pour éviter cette leçon. Solide durant ce mois de mars, le champion confirme sa montée en puissance pour consolider sa 2e place dans la conférence Est. Et Chicago peut en témoigner.

Le show de la soirée : Trae Young s'éclate au MSG

Trae Young et le Madison Square Garden, c'est devenu une longue histoire depuis les derniers playoffs. Et pour son retour dans la salle mythique de New York, l'arrière des Haws a encore fait le show. Malgré les huées d'un public qui en a fait son ennemi numéro 1, Young, bien épaulé par Bogdan Bogdanovic (32 pts), a fini avec 45 points (7 sur 15 à trois points) et 9 passes pour guider Atlanta à la victoire (111-117). "C'est fun de pouvoir jouer au basket tous les soirs, alors j'essaye d'en profiter", a déclaré Trae Young dont l'équipe est 10e de la conférence Est.

La décla : Draymond Green enrage

Sans Steph Curry - victime d'une entorse au pied gauche - , les Warriors n'y arrivent pas. Ce mardi, Golden State a ainsi chuté sur le parquet d'Orlando (94-90) malgré les 26 points de Jordan Pool ou encore les 15 points de Klay Thompson pour enchaîner un troisième revers consécutif. De quoi faire enrager Draymond Green. "Nous jouons trop soft. Nous jouons de manière stupide, a lancé l'ailier fort des Warriors. Nous ne jouons tout simplement pas un bon basket. Sans manquer de respect à l'Orlando Magic, mais c'est l'une des pires équipes de la Ligue".

Le rebond : Jokic règle la mire

C'est assez rare pour le rappeler : Nikola Jokić avait été maladroit contre Boston (34% de réussite aux tirs). Il a corrigé la mire contre les Clippers. Avec un 9 sur 15 aux tirs (soit 60%), le Serbe a fini avec 30 points, 14 rebonds, 6 passes mais aussi 2 interceptions et 3 contres pour guider les Nuggets vers la victoire (127-115) après deux revers de rang.

L'image de la nuit

Annoncé forfait pour la saison quelques heures avant et alors que les doutes sur la suite de sa carrière s'accumulent après cette saison blanche, Zion Williamson a fait circuler des images de lui en train de faire quelques jolis dunks à l'entraînement. De quoi rassurer un peu les fans du numéro 1 de la draft 2019 et des Pelicans ?

Les Français :

Avec 11 points, Evan Fournier, maladroit (4 sur 11 aux tirs) n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des Knicks face à Atlanta où Timothé Luwawu-Cabarrot a eu droit à cinq minutes (1 rbd, 2 pds). Nicolas Batum (9 pts, 5 rbds) a aussi connu la défaite avec les Clippers contre Denver.

Les résultats

Denver - LA Clippers : 127-115

New York - Atlanta : 111-117

Orlando - Golden State : 94-90

Milwaukee - Chicago : 126-98

