Le match : Retour gagnant pour les Bulls

Les Bulls ont battu dimanche les Lakers (115-110) pour leur retour sur les parquets d'une NBA frappée, à l'image des Etats-Unis, par une augmentation fulgurante du nombre de cas de Covid-19, l'ayant obligé à reporter cinq matchs, dont trois qui devaient se dérouler dimanche. La franchise de Chicago, qui avait manqué deux matchs en raison du coronavirus, a pu en particulier compter sur le retour de DeMar DeRozan (38 pts), sorti des protocoles sanitaires anti-Covid aux côtés de trois autres joueurs, pour s'imposer face aux Lakers dans une rencontre animée et serrée.

Lonzo Ball a inscrit 19 points, tandis que Nikola Vucevic a signé un double-double avec 19 points et 13 rebonds. LeBron James a marqué 31 points et Russell Westbrook 20, mais ils n'ont pu empêcher la défaite d'une équipe diminuée. Avec six joueurs en protocole anti-Covid, les Lakers ont dû composer sans Anthony Davis, blessé au genou vendredi et qui sera absent quatre semaines, et leur coach Frank Vogel, placé en protocole anti-Covid et remplacé sur le banc par son assistant David Fizdale.

Le come-back : Booker a reprise en toute tranquillité

Les Suns, enregistrant quant à eux le retour de Devin Booker, qui avait manqué sept matchs après une blessure aux ischio-jambiers, n'ont fait qu'une bouchée des Hornets (137-106). La franchise de Phoenix a largement fait tourner, neuf joueurs ayant marqué 11 points ou plus. Devin Booker a inscrit 16 points. Chris Paul est passé tout proche du double-double avec 14 points et 9 passes décisives. DeAndre Ayton a réussi son double-double avec 15 points et 15 rebonds.

La stat : 14

Même si Cade Cunningham n'a pas flambé (4 pts mais 10 pds), les Detroit Pistons ont mis fin à une terrible série de 14 défaites d'affilée, en battant le Miami Heat (100-90), qui jouait sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo, blessés. Saddiq Bey n'y est pas étranger avec ses 26 points.

La perf : Hield a pris feu à la fin

Sur son parquet, Sacramento s'est offert San Antonio (121-114). Et peut remercier encore une fois Buddy Hield. L'arrière a pris les choses en main dans le dernière quart-temps. Auteur d'un joli 7 sur 9 à trois points, il a marqué 18 de ses 29 points durant les 12 dernières minutes. En patron.

Le joueur : Lillard stoppe les Grizzlies

Les Grizzlies restaient sur cinq victoires d'affilée. Mais ça, c'était avant de croiser la route d'un Damian Lillard retrouvé. Parfaitement épaulé par Norman Powell (28 pts), le meneur de Portland a planté 32 points (9 sur 19 au tir), pris 5 rebonds et délivré 5 passes pour guider les Trail Blazers au succès (100-105). Les 37 points de Dillon Brooks n'y a rien changé.

Les Bleus : Hayes se montre

Souvent trop discret offensivement cette saison, Killian Hayes a signé une rencontre une deuxième rencontre de rang plus aboutie. Après ses 8 points et 10 passes contre Houston, l'ancien Choletais, longtemps embêté par les fautes, a inscrit 10 points en 21 minutes lors du succès Detroit sur le Miami Heat. A Memphis, Killian Tillie a joué 10 minutes (1 rb).

L'info de la nuit : Comment la NBA s'active contre le Covid

Trois autres matchs qui devaient se dérouler dimanche (Atlanta-Cleveland, Brooklyn-Denver et Philadelphie-La Nouvelle-Orléans) ont quant à eux été reportés, alors que la NBA souffre d'une forte recrudescence de cas de Covid-19. Toronto-Orlando, prévu lundi, et Brooklyn-Washington mardi, ont également été reportés.

Sur les six derniers jours, plus de 60 joueurs ont été placés en protocole sanitaire, dont la vedette des Hawks Trae Young, les trois stars des Nets, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, ainsi que Jarrett Allen, aux côtés de quatre autres joueurs des Cavaliers, ou encore Andre Drummond à Philadelphie. Sans compter Andrew Wiggins (Warriors), qui sera, tout comme Jordan Poole, forfait face aux Kings lundi. Des équipes envisagent de recruter en G League, la ligue de développement de la NBA, pour avoir suffisamment de joueurs à aligner, le minimum requis étant de 8.

Selon le média The Athletic, les Cavaliers envisagent ainsi de signer pour 10 jours Luke Kornet (Maine Celtics) et Justin Anderson (Fort Wayne Mad Ants), si la NBA autorise ces recrutements d'exception. Toujours selon The Athletic, Orlando veut signer Freddie Gillespie (Memphis Hustle) pour 10 jours afin de compenser ses absences.

Selon ESPN, la NBA et la NBPA (association des joueurs de la NBA) travaillent à un plan qui rendrait obligatoire le fait de recruter des joueurs supplémentaires pour les équipes touchées par le Covid. La Ligue demeure déterminée à minimiser les reports et à éviter une suspension de la saison, indique ESPN. La saison dernière, un total de 31 matchs avaient été différés à cause du Covid.

Les résultats

Chicago - LA Lakers : 115-110

Minnesota - Dallas : 111-105

Detroit - Miami : 100-90

Phoenix - Charlotte : 137-106

Memphis - Portland : 100-105

Sacramento - San Antonio : 121-114

