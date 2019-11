Le match : Los Angeles décroche le choc au sommet contre Dallas

Clippers et Mavericks restaient chacun sur cinq succès de rang avant de s’affronter cette nuit. Il fallait bien que l’une des deux séries s’arrête. Dallas a mordu la poussière, pris à la gorge par une équipe de Los Angeles de plus en plus impressionnante (99-114). Les joueurs de Doc Rivers ont notamment étouffé la superstar adverse Luka Doncic. Le Slovène a été limité à 22 points et 4 sur 14 aux tirs. Et du coup, les Mavericks, meilleure attaque du championnat, n’ont pas dépassé la barre des 100 points pour la première fois de la saison.

Le potentiel défensif des Clippers a souvent été souligné tout au long de la construction de l’armada californienne pendant l’intersaison. Maintenant, il se concrétise. Et en attaque, le groupe a de nombreuses solutions depuis le retour de blessure de Paul George. L’ailier All-Star a mis 26 points pour épauler Kawhi Leonard, lui-même auteur de 28 pions. Quand ce ne sont pas les deux superstars qui font exploser la défense adverse, le duo choc du banc, composé de Lou Williams (21 pts hier soir) et Montrezl Harrell, prend le relais. Cette formation est donc armée à tous les niveaux, et des deux côtés du terrain. Et avec désormais six victoires de suite, elle remonte vers les sommets de la NBA. Comme prévu.

Le joueur : Nikola Jokic ramasse du rebond à la pelle

Autre équipe en grande forme, les Nuggets de Denver. Ils ont décroché leur sixième victoire de suite, comme les Clippers, en battant les Wizards hier soir (117-104). Avec là encore un gros travail défensif pour faire la différence. Washington est l’une des formations les plus prolifiques de la ligue en attaque, mais les joueurs de Scott Brooks ont marqué seulement 104 points. Avec un Bradley Beal bien gêné, auteur de 14 points à 6 sur 15 aux tirs alors qu’il affiche normalement 30 points de moyenne. Les Wizards ont manqué d’adresse et Nikola Jokic en a profité pour se régaler aux rebonds. Il en a capté 20, tout en ajoutant 8 points et 5 passes. Jerami Grant a marqué 20 points et Will Barton a fini avec 17 unités au compteur. Denver est toujours deuxième de la Conférence Ouest.

Mavericks - Clippers : 99-114

Nuggets - Wizards : 117-104