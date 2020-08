Plus que jamais, au regard des événements de mercredi soir et du mouvement de boycott lancé par les Milwaukee Bucks, la saison NBA est en suspens. Les Lakers et les Clippers, les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA, ont exprimé le souhait de mettre fin à la saison lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les play-offs, qui se déroulent dans la bulle de Disney World, affirment de concert ESPN, The Athletic et Yahoo Sports. Selon eux, les onze autres équipes préfèrent poursuivre la saison.