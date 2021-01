Deux stars européennes. Deux des meilleurs joueurs du monde. Deux candidats sérieux au MVP. Le duel entre Luka Doncic et Nikola Jokic s’annonçait bouillant. Il n’a pas déçu. L’affiche entre les Mavericks et les Nuggets a tenu ses promesses avec un match à suspense très disputé dans le sillage des performances XXL des deux maestros. Avec, à l’arrivée, une victoire de Dallas (124-117) après prolongation.

Les Mavericks ont vite pris de l’avance dans le temps supplémentaire. Le "Joker", encore lui, a redonné de l’espoir aux siens en ramenant les Nuggets à trois longueurs sur un nouveau tir extérieur (120-117). Mais le prodige Slovène lui a répondu avec un panier en tête de raquette pour mettre fin au suspense. Les deux joueurs ont chacun marqué 38 points. Avec 9 rebonds et 13 passes pour Doncic, 11 rebonds et 4 passes pour Jokic. Quel match !

Les Blazers avaient besoin d’une victoire pour se rassurer et Damian Lillard avait besoin d’une grosse performance pour se relancer. La venue des Wolves tombait à pic. Le meneur All-Star s’en est donné à cœur joie dans la défense poreuse de Minnesota pour inscrire 39 points et mener son équipe vers le succès (135-117). Mission accomplie. Avec un match vraiment complet à mettre à l’actif de Lillard. 37 points donc, à 13 sur 21 aux tirs et 7 sur 12 derrière l’arc à trois-points, mais aussi 7 rebonds et 7 passes.