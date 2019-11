La performance : Encore un triple-double pour LeBron James

Les Lakers commencent à trouver leur rythme de croisière. LeBron James aussi. Le King a posté 21 points, 11 rebonds et 13 passes et son équipe l’a emporté contre les Spurs cette nuit (96-103). C’est le deuxième triple-double consécutif pour le quadruple MVP, déjà auteur de 39 points, 12 rebonds et 16 passes contre les Mavericks ce weekend. Les Californiens ont donc battu deux franchises texanes de suite et ils prennent position à l’Ouest. En effet, Los Angeles reste maintenant sur cinq succès d’affilée. Les Mauve et Or ont pris seuls la première place de leur Conférence, avec même un meilleur bilan que les Clippers (5-2), rivaux contre qui ils ont perdu le soir de l’ouverture de la saison régulière.

La renaissance : Dwight Howard fait le boulot

Relancé par les Lakers à un moment où plus personne ne voulait de lui, Dwight Howard avait promis de se tenir à carreau et de faire le boulot sans rechigner. Il a, pour la première fois, compris qu’il avait perdu son statut de star. Il a même signé un contrat qui n’est pas pleinement garanti. Et depuis, l’ancien All-Star se donne à fond sur le terrain. Ses 14 points et 13 rebonds en sortie de banc ont - une nouvelle fois - été très précieux pour son équipe. C’est que du bonus pour LA derrière LeBron James et Anthony Davis.

Le joueur : Luka Doncic monte en puissance

Rookie de l’année en 2019, Luka Doncic est déjà en train de franchir un cap pour devenir une superstar en 2020. Comme LeBron James, idole qu’il affrontait ce weekend, le Slovène a enchaîné un deuxième triple-double après leur duel. 29 points, 14 rebonds et 15 passes pour le prodige des Mavericks qui a mené Dallas à la victoire contre Cleveland (131-111). Doncic n’est plus seulement un excellent basketteur au potentiel délirant. C’est déjà l’un des quinze meilleurs joueurs de la ligue qui fait gagner son équipe. La suite s’annonce effrayante et excitante.

Le match : Le réveil de Leonard propulse les Clippers

Le plan de jeu défensif du Jazz a fonctionné pendant trois quarts temps cette nuit. Puis Kawhi Leonard a pris le match à son compte dans les dernières minutes et les Clippers ont fini par l’emporter (105-94). Le MVP des dernières finales NBA a été très maladroit sur l’ensemble de la partie – 9 sur 26 aux tirs – mais il a planté 18 de ses 30 points dans le quatrième quart ! Et dans son sillage, les Californiens ont remonté un léger déficit pour décrocher leur cinquième victoire de la saison en sept rencontres. Leonard a notamment enchaîné six points de suite pour faire la différence quand les deux équipes étaient encore à égalité 86 partout. Les Clippers ont ensuite pris le large.

Les Français : Rudy Gobert en double-double

Rudy Gobert a terminé avec 12 points et 14 rebonds lors de la défaite du Jazz contre les Clippers. Revers également pour Frank Ntilikina, titulaire à la mène avec les Knicks mais limité à 15 minutes pour 2 points et 3 passes. New York a perdu contre Sacramento (92-113).

L’équipe : Le Heat inflige une lourde défaite aux Rockets

La rencontre entre Miami et Houston venait à peine d’être commencée qu’elle était déjà pliée. Mené par Jimmy Butler – 18 points, 7 rebonds, 9 passes et 4 interceptions – le Heat a pris un départ tonitruant pour mener 59-18 après à peine plus d’un quart d’heure ! Les Floridiens l’ont finalement emporté 129 à 100 sans jamais être inquiétés. James Harden a inscrit 29 points et Russell Westbrook est resté bloqué à 10 unités. Cette victoire confirme l'excellent début de saison de Butler et ses coéquipiers. Ils sont pour l’instant deuxièmes à l’Est, derrière Philadelphie, avec cinq succès en six matches.

Tous les scores

Pacers - Bulls : 108-95

Heat - Rockets : 129-100

Knicks - Kings : 92-113

Spurs - Lakers : 96-103

Cavaliers - Mavericks : 111-131

Clippers - Jazz : 105-94