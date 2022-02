Le match : Doncic et le Mavs renversent les Sixers

C'était l'un des chocs de la nuit. Et il a été renversant ! Philadelphie semblait parti pour s'offrir une victoire sur le parquet de Dallas. Jusqu'à la mi-temps, le Sixers dominaient leur sujet dans le sillage de Joël Embiid, auteur en première mi-temps de 18 de ses 27 points (13 rebonds, 4 passes). Tranquillement, un succès se dessinait. Avant de retourner aux vestiaires, Seth Curry and co ont ainsi compté 16 points d'avance. Mais ensuite, tout s'est déréglé.

Ad

La faute notamment à une défense de zone des Mavs, qui a déréglé l'attaque des Sixers. Et de l'autre côté du parquet, Jalen Brunson (19 pts) et Luka Doncic ont aussi haussé le ton. Le Slovène a même fini avec un nouveau triple double monstrueux (33 pts, 13 rbds, 15 pds). Le 44e de sa carrière, histoire de rentrer dans le Top 10 All Time en nombre de triple-double. Dallas repart ainsi de l'avant après deux revers (107-98). Pour Philadelphie, c'est en revanche une claque. Les 76ers, qui n'ont marqué que 35 points après la pause, perdent pour la deuxième fois de rang.

NBA Gobert premier Français titulaire au All-Star Game ? Les raisons d'y croire 26/01/2022 À 23:33

L'image de la nuit : Quand Marjanovic s'active pour régler un souci de panier

Il y a eu une longue pause, 44 minutes exactement, lors du match entre Dallas et Philadelphie en raison d'un panier cassé. Et Boban Marjanovic est intervenu pour essayer de résoudre ce problème. Les pieds ancrés au plancher…

La claque : Les Nets ont pris l'eau

Brooklyn n'en finit plus de s'enfoncer. Les Nets viennent d'enregistrer leur septième défaite de rang sur le parquet du Jazz (125-102). Alors bien sûr, les protégés de Steve Nash ont des excuses, avec l'absence de Kevin Durant évidemment mais aussi celle de James Harden ce vendredi soir. Mais, ils ont affiché un visage inquiétant et ont pris une sacrée leçon. C'est simple : les Nets n'ont jamais existé, avec un Kyrie Irving maladroit (15 pts à 6 sur 20 aux tirs).

Onze points de retard à la fin du premier quart-temps, 21 à la pause puis 32 avant la dernière période, ce duel a tourné à la correction. Sans Rudy Gobert, Utah a pu dérouler dans le sillage d'un Donovan Mitchel très impliqué pour son retour (27 pts à 6 sur 7 à trois points, 3 rbds, 6 pds).

Le duo : Allen et Love ont fait mal à Charlotte

Sans son nouvel All-Star Star Darius Garland, Cleveland est allé chercher une victoire précieuse à Charlotte (101-102). Et les Cavs ont notamment fait mal avec leurs grands, Jarrett Allen et Kevin Love. Le premier a battu son record en carrière avec 29 points et 22 rebonds. Et Kevin Love, auteur de 25 points, 9 rebonds en 26 minutes, a été décisif avec deux lancers pour permettre à Cleveland d'aller chercher la victoire dans une fin de rencontre animée.

Le dunk clutch de la nuit : Quand Dosunmu prend les choses en mains

Si Nikola Vucevic (36 pts, 17 rbds) et Demar DeRozan (31 pts, 7 pds) ont sorti le grand jeu pour venir à bout d'Indiana (115-122) et d'un Caris LeVert bouillant (42 pts, 8 pds), Ayo Dosunmu s'est aussi fait remarquer, sans Lonzo Ball ou encore Zach LaVine. Le meneur rookie, si solide depuis quelques semaines maintenant, a planté un dunk rageur à 15 secondes de la fin de la rencontre pour mettre les Bulls à l'abri et assurer la victoire aux siens.

Les Français

Si Frank Ntilikina a été discret avec Dallas (4 pts, 1 rb en 11min) tout comme Théo Maldeon avec OKC (1 rbd, 2 pds en 15 min), Killian Hayes s'est montré lors du revers de Détroit contre Boston (93-102). L'ancien Choletais a fini avec 11 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 contres en 24 minutes. Mais il n'a pu empêcher le revers des Pistons.

Les résultats de la nuit

Dallas - Philadelphie : 107-98

San Antonio - Houston : 131-106

Toronto - Atlanta : 125-114

Portland - Oklahoma City : 93-96

Utah - Brooklyn : 125-102

Denver - La Nouvelle-Orleans : 105-113

Charlotte - Cleveland : 101-102

Detroit - Boston : 93-102

Indiana - Chicago : 115-122

NBA Phoenix roi du money time, Curry cartonne en vain 21/01/2022 À 06:19