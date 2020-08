NBA - L'entraîneur d'Indiana Nate McMillan a prolongé son contrat à la tête des Pacers, a annoncé mercredi le club qualifié pour la quatrième année d'affilée pour les playoffs de la NBA.

Nate McMillan a officiellement signé un nouveau contrat avec les Pacers. Aux commandes depuis mai 2016, McMillan a encore une année de contrat avec les Pacers. Son bilan est très favorable depuis sa prise de fonction: 181 victoires et 136 défaites, dont 43-28 depuis le début de cette saison perturbée par la pandémie de coronavirus. "Ce que Nate a fait en quatre saisons avec notre franchise mérite cette extension", a expliqué le président des Pacers, Kevin Pritchard, pour qui McMillan et son staff ont eu le mérite de "s'adapter aux blessures et aux changements de personnel pour produire des résultats positifs".

Les Pacers ont perdu au premier tour des playoffs chaque saison depuis trois ans, mais leur saison régulière a toujours été réussie. McMillan, 56 ans, a joué de 1986 à 1998 pour les Seattle SuperSonics, y compris en 1996 quand ils ont perdu en finale contre les Chicago Bulls de Michael Jordan. Il les a ensuite entraînés de 2000 à 2005, puis a dirigé les Portland Trail Blazers jusqu'en 2012.

Arrivé aux Pacers en 2013 comme entraîneur adjoint, McMillan a été promu au départ de Frank Vogel. En 16 saisons de NBA comme entraîneur principal, son bilan est de 659 victoires pour 588 défaites. Les Pacers et Miami se disputent les 4e et 5e places des playoffs de la Conférence Est, avec encore deux matches à jouer chacun dans la bulle de la NBA au Disney World d'Orlando, en Floride.

