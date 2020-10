L'information avait été révélée jeudi dernier par les médias américains. C'est désormais officiel. Tyronn Lue , entraîneur adjoint des Clippers la saison dernière, succède à Doc Rivers, limogé fin septembre, et devient donc coach numéro un de la franchise californienne. " Nous avons mené une recherche approfondie et parlé avec des candidats fantastiques. Nous nous sommes aperçus que le meilleur choix pour notre équipe était déjà au sein du club ", ont écrit les récents demi-finalistes de la conférence Ouest sur le site de la NBA.

"On a du travail pour devenir champions, mais nous disposons de la motivation, des outils et du soutien pour y parvenir", a estimé Lue, 43 ans, cité par son employeur. La durée du contrat n'a pas été précisée, mais ESPN faisait état la semaine dernière d'un bail de cinq ans. En 2016, le natif du Missouri avait effectué ses débuts comme entraîneur chez les Cleveland Cavaliers à la suite du départ de Dave Blatt, démis de ses fonctions, et l'essai s'était transformé en coup de maître avec la couronne NBA à la clé pour la star LeBron James et sa bande.