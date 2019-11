Le joueur : Luka Doncic suit les traces de LeBron James

Luka Doncic a grandi en admirant LeBron James, son joueur préféré. Et ça se sent. Les deux génies présentent quelques similitudes : deux ailiers grands par la taille qui se comportent comme des meneurs sur le terrain, grâce à une incroyable vision du jeu. Mais ils ont aussi cette capacité à compiler points, rebonds et passes décisives avec une facilité déconcertante. C’est justement un nouveau triple-double, son sixième de la saison, que le prodige slovène a une nouvelle fois marqué l’Histoire de la ligue. 42 points (14 sur 27 aux tirs), 11 rebonds et 12 passes décisives. Pour une victoire 117 à 110 des Mavericks contre les Spurs, malgré le retour en force de DeMar DeRozan (36 pts) et de ses coéquipiers en fin de rencontre. Mais l’inévitable Doncic a planté un tir à trois-points décisif à moins de trente secondes de la fin pour donner cinq points d’avance à Dallas. A 20 ans, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à réaliser un triple-double avec 40 points au compteur. Le seul à avoir été encore plus précoce ? LeBron James, évidemment.

La performance : Russell Westbrook a pris sa revanche sur Damian Lillard

Une rivalité s’est développée entre Russell Westbrook et Damian Lillard depuis quelques mois. Deux meneurs All-Stars qui se respectent sans doute mais qui ne s’apprécient pas. Mais leur duel a essentiellement tourné à l’avantage du second. Avec en point d’orgue la série de playoffs gagnée par Portland contre Oklahoma City au premier tour des derniers playoffs. Série maîtrisée de bout en bout par Lillard, auteur d’un panier incroyable au buzzer du Match 5 pour éliminer le Thunder. Sept mois plus tard, les deux hommes se sont retrouvés dans un contexte complètement différent. Et cette fois-ci, c’est Westbrook qui a pris le dessus. Le nouveau meneur des Rockets a fini avec un triple-double : 28 points, 13 rebonds et 10 passes. Son adversaire a pour sa part été limité à 13 points (11 passes) à 4 sur 15 aux tirs. Surtout, Houston l’a largement emporté contre Portland (132-108) avec notamment 36 points de James Harden ou encore 22 points et 20 rebonds de Clint Capela.

Le match : Paul George fait gagner les Clippers au bout du suspense

Après avoir planté 33 puis 37 points lors de ses deux premiers matches de la saison, et après avoir manqué les dix précédents des Clippers, Paul George a un peu baissé de pied hier soir. Il a fini avec 18 points en perdant notamment 7 ballons. Mais la star de Los Angeles a su rentrer le tir le plus important de la partie. Un trois-points à quelques secondes du buzzer alors que son équipe était menée de deux points ! PG a fait passer les Clippers devant (89-88). Les Californiens ont ensuite tenu bon en défense sur les deux dernières tentatives de Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari. Montrezl Harrell, 28 points, avait tenu la baraque pour ses coéquipiers avant le dernier tir de George.

Les Français : Gros double-double pour Rudy Gobert

Le Jazz a été battu par les Timberwolves hier soir (102-112). Avec un Karl-Anthony Towns dominant et auteur de 29 points. Mais Rudy Gobert n’a pas démérité. Il a terminé avec 16 points et 14 rebonds. Victoire en revanche pour Frank Ntilikina et les Knicks contre les Cavaliers (123-105). Le meneur était titulaire et a compilé 6 points et 6 passes en 29 minutes.

Tous les scores

Knicks - Cavaliers : 123-105

Nets - Pacers : 86-115

Raptors - Hornets : 132-96

Bulls - Bucks : 101-115

Rockets - Trail Blazers : 132-108

Mavericks - Spurs : 117-110

Suns - Celtics : 85-99

Jazz - Timberwolves : 102-112

Clippers - Thunder : 90-88