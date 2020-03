Le meneur des Portland Trailblazers, CJ McCollum, a annoncé dimanche qu'il cessera "jusqu'à nouvel ordre" de signer des autographes aux fans de basket, en raison de la propagation du coronavirus aux Etats-Unis. "Le coronavirus a officiellement frappé l'Oregon. Plus précisément la ville de Lake Oswego... J'arrête de signer des autographes jusqu'à nouvel ordre", a twitté le joueur de Portland, principale ville de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis.

Il a ensuite appelé chacun à "bien laver ses mains avec du savon pendant au moins 20 secondes et de couvrir sa bouche en cas de toux". L'Oregon a enregistré un cas présumé de coronavirus vendredi. La personne concernée, placée à l'isolement dans un hôpital, réside près de Portland. Outre la NBA, d'autres ligues sportives professionnelles américaines comme la NHL (hockey sur glace) et la MLB (baseball) ont affirmé surveiller l'évolution de cette épidémie et consulter régulièrement les autorités sanitaires.