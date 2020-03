Le meneur du Utah Jazz Donovan Mitchell a été testé positif au coronavirus, ce qui fait de lui le deuxième joueur à contracter la maladie après son coéquipier Rudy Gobert, affirme jeudi ESPN, citant des sources au sein de la NBA. La franchise a confirmé l'existence de ce nouveau cas, sans préciser l'identité du joueur. Elle n'a pas non plus confirmé que Gobert était le fameux patient 0, à savoir le premier joueur NBA testé positif au Covid-19.

Selon The Athletic, le test positif de Mitchell (23 ans) est le seul parmi les 58 ayant été effectués mercredi sur les joueurs du Jazz, le staff et l'encadrement de Utah. "Les joueurs du Jazz disent en privé que Rudy Gobert a été négligent dans le vestiaire en touchant d'autres joueurs et leurs affaires", écrit pour sa part le journaliste Adrian Wojnarowski d'ESPN. Une affirmation qui a aussitôt suscité la réaction indignée d'Evan Fournier, joueur d'Orlando et coéquipier de Gobert en équipe de France, qui a tweeté: "Vous le blamez vraiment tous".

Le test positif du Français a engendré dans un premier temps le report du match du Jazz à Oklahoma City, alors sur le point de débuter. Avant que la NBA n'annonce aussitôt la suspension de la saison dans sa totalité.