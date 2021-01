Les Nuggets sont à la peine sur ce début de saison. Ils alternent le bon et le moins bon. Avec une constance, tout de même : un Nikola Jokic super prolifique. Sauf que les statistiques n’intéressent pas le Serbe. Il veut gagner. Alors il paraissait nerveux par moment mardi soir, au point d’écoper une faute technique pour avoir râlé auprès des arbitres. Mais son coup de chaud en fin de partie a offert à Denver la victoire contre Minnesota (123-116).

Jokic a inscrit 13 de ses 35 points dans le quatrième quart temps pour éviter aux Nuggets une défaite embarrassante. En effet, les joueurs de Mike Malone étaient menés de 3 points à l’entame des douze dernières minutes. Alors qu’ils étaient largement devant en première période (49-30) avant de subir la furie des Wolves et de D’Angelo Russell (33 points). Jokic en a donc mis 35 mais sans compiler un triple-double cette fois-ci (15 rebonds, 6 passes, 3 interceptions).

Battus à quatre reprises lors de leurs cinq dernières sorties, les Nets ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant largement contre le Jazz cette nuit (130-96). Et ce malgré le forfait de Kevin Durant, obligé de respecter une période de quarantaine de 7 jours après avoir été cas contact du COVID-19. En son absence, Kyrie Irving a pris les choses en main.

Le meneur All-Star a inscrit 20 de ses 29 points avant la pause pour mettre Brooklyn sur les bons rails. Les New-yorkais menaient 35-14 après le premier quart temps et 63-44 à la mi-temps. Caris LeVert a ajouté 24 points tandis que Jarrett Allen postait un double-double de costaud (19 pts, 18 rebonds) après avoir été enfin lancé dans le cinq majeur.

Même lorsqu’ils sont un peu en dedans, ou un peu fatigués, ou moins motivés, les Lakers peuvent aller chercher n’importe quel match grâce à LeBron James et Anthony Davis. Les deux superstars californiennes l’ont encore démontré mardi soir en menant leur équipe à la victoire contre les Grizzlies (94-92).

Alors que Memphis mettait les champions en titre en difficulté, AD et James ont accéléré le rythme dans les dernières minutes. Ils ont terminé chacun avec 26 points au compteur, dont 15 en cumulé dans le quatrième quart temps. Le King a même ajouté 11 rebonds et 7 passes. C’est sous leur impulsion que les Lakers ont pris le large sur le fil (92-83). C’est déjà la quatrième victoire de suite pour les mauves et ors, premiers à l’Ouest.