Une franchise NBA, ça ne se dirige pas comme sur 2K. Il ne s’agit pas seulement de monter des transferts rocambolesques et d’associer des superstars entre elles (enfin…) pour aller courir après un titre. Ça, ça reste dans l’univers du jeu vidéo. Il faut aussi de la psychologie. Savoir manager les hommes, les athlètes, choisir les bons termes. Mentir, aussi. Ou plutôt enrober la vérité. Faire passer des messages entre les lignes. Fort d’une expérience de trois ans aux Celtics puis quatorze aux Rockets, dont treize aux commandes de l’équipe, Daryl Morey connait la mélodie. Le Président fraîchement nommé à la tête des Sixers a délivré un récital lors de sa première conférence de presse – virtuelle pour le coup – sous sa nouvelle casquette.

L’occasion d’afficher ses ambitions : décrocher un titre ! Les mêmes que ses prédécesseurs au cours des trois dernières saisons, avec toujours des désillusions au bout. Morey en a surtout profité pour adresser un à un, de manière indirecte, tous les problèmes qui font dérailler la franchise de Philadelphie. C’est là, où le maniement des mots entre en jeu. Le dirigeant voulait rassurer dès sa première prise de parole officielle. Et au final, c’est vraiment mauvais signe.

Un coach et un Président aux antipodes

Parce qu’en lisant entre les lignes, il est facile de distinguer derrière ses déclarations les dysfonctionnements et incohérences de l’organisation. L’ancien architecte des Rockets n’a cessé d’encenser le coach, Doc Rivers, en rappelant qu’il voulait le faire venir à Houston. Il décrit une ligne de communication très claire, très saine entre lui et l’entraîneur qu’il qualifie de "champion" avec qui il a "très hâte de travailler." Assurant d’ailleurs que les deux hommes "n’arrêtent pas de se parler des joueurs qui composent l’effectif et du potentiel de cette équipe".

C’est peut-être vrai. Mais l’autre vérité, c’est que Daryl Morey n’a pas pu choisir Doc Rivers. Traditionnellement, quand une franchise chamboule son organigramme, elle nomme le GM avant l’entraîneur. C’est logique. Ces deux personnages clés du bon fonctionnement d’une franchise doivent être sur la même longueur d’onde tout en respectant leur différence de statut. Et pour éviter les différends, le dirigeant nomme "son" coach. Là, ce n’est pas le cas. Et au final, ils vont devoir cohabiter en étant animé par des philosophies sensiblement différentes.

L’un est un coach respecté mais à l’ancienne, qui gagnait à une époque où le basket se jouait différemment. L’autre se veut leader d’une révolution, qui porte parfois même son nom, le "moreyball", avec une place quasiment intégrale accordée aux statistiques dans la compréhension du sport… et sa pratique. Les chiffres ne mentent jamais pour le Président des Sixers. Au point où il a formaté ses ex-Rockets pour ne tirer qu’à trois-points ou dans la raquette, ignorant complètement toute la zone à mi-distance car jugée moins rentable par les experts mathématiciens. Rivers, lui, ce sont justement toutes ces statistiques analytiques qu’il ignorait à Los Angeles. Il avait un staff dédié mais il refusait de leur prêter attention. Le mariage s’annonce déjà chaotique.

Daryl Morey le sait. Alors il anticipe. Il caresse tout le monde dans le sens du poil, et surtout son coach. Pour apaiser les tensions avant même qu’elles se manifestent alors que les dates de la prochaine saison ne sont pas encore fixées. "D’abord, je tiens à dire que c’est Doc qui dictera notre façon de jouer. Je pense que la meilleure façon de gagner en NBA, et je pense qu’il sera d’accord avec moi, c’est de pouvoir compter sur des joueurs très talentueux et de trouver le meilleur moyen pour les utiliser. Il ne faut pas les enfermer dans un système un particulier." Autrement dit, pas d’obligation de respecter les analytiques à la lettre si ce n’est pas ça qui marche pour Joel Embiid et Ben Simmons – les talents en question. Du moins, pas pour l’instant. Parce que sa philosophie première, ce ne serait pas les trois-points, mais plutôt la recherche d’individualités très douées capables de porter la franchise.

Deux superstars qui ne sont pas complémentaires

Il les a mises en avant dès son introduction. En soulignant leur âge. 24 ans pour Simmons. 26 pour Embiid. Les deux piliers des Sixers. Là encore, rien d’anodin. Depuis sa nomination, les rumeurs flambent autour de l’avenir des deux All-Stars. Lequel sera sacrifié en premier ? Une question qui se posait déjà avant son arrivée. Une question qui se pose saison après saison, échec après échec. Parce que si personne ne remet en question leurs capacités, supérieures à la norme, nombreux sont ceux qui soulignent le manque de complémentarité entre les deux jeunes hommes. Ils sont forts. Mais ils le sont sans doute encore plus séparés.

Parce que dans la NBA moderne, étirer les lignes, un des principes de Morey, est trop important. Simmons et Embiid se marchent dessus. Ils ont chacun besoin de la balle. Ils aiment marquer près du cercle, dans les mêmes zones. Et quand l’Australien n’est pas aux commandes, il devient presque un poids mort pour ses partenaires tant il ne représente pas une menace aux tirs. "Je suis absolument persuadé qu’ils peuvent jouer ensemble", assure pourtant le Président. Là aussi, pour l’instant.

Sa réponse au problème, qu’il est paradoxalement presque prêt à reconnaître, c’est qu’il faut les entourer avec les pièces idéales. Pour faire fonctionner le tout. Vu les sorties de route prématurées des Sixers lors des trois dernières saisons, on pourrait logiquement en conclure que ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Mais hors de question pour Daryl Morey de froisser son prédécesseur. Parce que son prédécesseur, justement, et bien… il est toujours là. Elton Brand venait d’avoir les pleins pouvoirs et la franchise lui nomme finalement un supérieur hiérarchie. Eux aussi vont devoir travailler main dans la main. Alors le dirigeant confie tout haut que Brand a mis sur pied un effectif formidable en citant même "Josh Richardson, Tobias Harris et Al Horford", trois joueurs qui sont justement très mal utilisés à Philly.

Un effectif des Sixers peu cohérent

Le summum de l’ironie. Parce qu’Horford, ancien All-Star signé pour une blinde en 2019, ne trouve pas du tout sa place au côté de Joel Embiid. Richardson déçoit. Harris aussi. Mais il faut bien trouver des compliments pour le GM qui se retrouve soudainement lié à Morey. Et en plus, les Sixers l’ont prolongé ! C’est à ne rien y comprendre. Au final, ça donne le sentiment que l’organisation avance dans le flou. Comme un équilibriste sur un fil de fer, au-dessus d’une falaise, avec les yeux bandés, un poids de trente kilos dans une main et un stylo dans l’autre. Aucun sens.

Les Sixers se sont jetés sur Doc Rivers, qui n’était pas leur première option, dès qu’il a été licencié par les Clippers. Puis ils ont fait de même avec Daryl Morey dès que les Rockets l’ont viré. Le pire, c’est qu’ils ne s’en cachent pas. "On s’est précipité sur eux dès la minute où ils ont été disponibles", confie fièrement le propriétaire Josh Harris. C’est peut-être bien ça le problème. Agir dans l’urgence, sans réfléchir, sans prendre en compte les contextes et les facteurs essentiels au bon fonctionnement d’une franchise. Comme si la vie était un jeu vidéo.

