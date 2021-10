Le match : Paul George impuissant face au collectif de Memphis

Deux matches, deux défaites…. Privés pour encore de très longs mois de Kawhi Leonard, le Los Angeles Clippers n'y arrivent pas cette saison. Et pourtant, Paul George s'est démené pour finir avec 41 points, 10 rebonds et 4 passes. Mais malgré le premier match à cette hauteur au scoring de PG-13 depuis 2019 en saison régulière, les Californiens ont encore mordu la poussière, battus pour la deuxième fois par Memphis (120-114).

Dominés jeudi en ouverture par les Golden State Warriors et le talent de Steph Curry (115-113), ils ont subi cette fois la loi des Grizzlies, qui ont pu s'appuyer sur leur collectif. Memphis a fini avec ses cinq joueurs du cinq à 17 points ou plus ! Et dans le lot, c'est bien sûr Ja Morant qui a fait le show. Déjà chaud pour lancer la saison (37 pts contre Cleveland), le meneur a planté 28 points et délivré 8 passes décisive pour guider sa franchise à sa deuxième victoire en deux matches.

NBA Un autre Français débarque en NBA : Cornelie signe aux Nuggets 17/09/2021 À 21:22

La stat : 0 sur 11 et puis Lillard se débloque

Les Phoenix Suns avaient joué la veille contre les Lakers. Et cela s'est senti même si Devin Booker a un peu sorti la tête de l'eau (21 pts)… A Portland, les finalistes de la dernière saison ont ainsi lourdement chuté (134-105) et n'ont jamais vraiment été dans le coup à l'image de Chris Paul (4 pts mais 11 pds). Mais si CJ McCollum (28 pts) a pris les choses en mains pour permettre aux Blazers de signer leur première victoire de la saison, l'info de cette rencontre est ailleurs : Damian Lillard, qui n'a pas eu à sortir le grand jeu (19 pts à 2 sur 7 à trois points), en a profité pour inscrire ses premiers trois points de la saison après avoir manqué ses 11 premières tentatives !

La perf à retenir : Herro est bouillant

Tyler Herro a décidément mangé du lion cet été. Déjà énorme face aux Bucks (27 pts en 24 minutes), l'arrière a remis ça. Il a planté 30 points et pris 10 rebonds en sortie de banc à Indiana. Une performance historique pour un joueur de Miami même s'il n'a pu empêcher le revers du Heat en prolongation (102-91).

L'autre perf à retenir : Le départ parfait des Bulls

On savait que les Chicago Bulls s'étaient renforcés cet été. Mais là, on sait à quoi s'en tenir. Samedi, ils ont signé à domicile un troisième succès en autant de rencontres face aux Detroit Pistons (97-82) ! DeMar DeRozan (21 pts, 6 rbds, 6 pds) et Nikola Vucevic (15 pts, 19 rbds) ont pris les choses en mains alors que Lonzo Ball (13 pts) et Zach Lavine (14 pts) ont été plus discrets. Onzièmes de la conférence Est l'an passé à l'issue de la saison régulière, les Bulls s'étaient déjà imposés jeudi sur le parquet des Pistons (94-88) puis avaient pris le meilleur vendredi sur La Nouvelle-Orléans (128-112).

Le rookie qui a déjà tout d'un grand : Evan Mobley

Evan Mobley a décidément du talent plein les mains. Déjà auteur de deux premières sorties intéressantes pour lancer son aventure dans la grande ligue, le numéro 3 de la dernière draft a fait l'étalage de ses qualités face aux Hawks. Opposé pourtant à Clint Capela, le pivot a fini avec 17 points, 11 rebonds et 4 contres pour guider les Cavs vers leur première victoire (101-95) dans le sillage de Ricky Rubio (23 pts, 8 pds).

La réaction : Doncic et les Mavs effacent 14 points

Dallas avait chuté lors de sa première sortie. Les Mavs comptaient surtout 14 points de retard face à Toronto. Mais sur le parquet des Raptors, ils ont su rectifier le tir pour débloquer leur compteur de victoire cette saison (95-103). Luka Doncic, qui a frôlé le triple double (27 points, 9 rebonds et 12 passes), n'y est évidemment pas étranger tout comme Tim Hardaway Jr (25 pts) et Kristaps Porzingis (18 pts, 10 rbds).

Les Français

Dans le cinq de Detroit, Killian Hayes n'a pas pesé face aux Bulls (2 pts, 1 rbds, 3 pds en 19 minutes). Si Nicolas Batum est encore absent pour les Clippers, Frank Ntilikina n'est lui pas entré en jeu lors du succès de Dallas à Toronto tout comme Timothé Luwawu-Cabarrot avec les Hawks contre Cleveland.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

LA Clippers - Memphis : 114-120

San Antonio - Milwaukee : 111-121

Toronto - Dallas : 95-103

Portland - Phoenix 134-105

Chicago - Detroit : 97-82

Minnesota - La Nouvelle-Orleans : 96-89

Indiana - Miami : 102-91 (a. p.)

Cleveland - Atlanta : 101-95

NBA Rondo revient aux Lakers, Simmons ne veut plus entendre parler des Sixers 31/08/2021 À 22:03