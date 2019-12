Le match : Scénario épique entre le Heat et les Hawks

Atlanta menait de 6 points à 59 secondes de la fin du match. Pour Trae Young (21 points et 9 passes), cela ne faisait aucun doute : la rencontre était pliée. Il l’a même dit, mot pour mot, en rejoignant ses coéquipiers après un temps mort demandé par Miami dans la dernière minute. Ironie du sort, les Hawks ont ensuite encaissé 22 points consécutifs sans en marquer un seul. Révoltés, les joueurs du Heat ont d’abord arraché la prolongation grâce à deux paniers primés de Duncan Robinson et Jimmy Butler. Puis les Floridiens ont attaqué la période supplémentaire avec 16 autres points de suite. Une remontée improbable pour finalement gagner le match (135-121 ap) et rester invaincus à domicile.

Les performances : Les joueurs du Heat ont noirci la feuille de stats

34 points pour le jeune Duncan Robinson, sa meilleure marque en carrière. Avec surtout dix paniers à trois-points à son actif, un record de franchise égalé pour le Heat. Auteur de 36 points, le rookie Kendrick Nunn a réussi son match le plus prolifique jusqu’à présent. Bam Adebayo et Jimmy Butler ont, eux, chacun ajouté un triple-double. 30-11-11 pour Adebayo, qui bat du même coup son record de points. 20-18-10 pour Butler, qui n’avait jamais pris autant de rebonds sur un match.

La statistique : 1500

Comme le nombre de matches joués par Vince Carter en NBA. Le vétéran de 42 ans a rejoint mardi soir le club très exclusif des joueurs ayant disputé au moins 1500 rencontres en NBA. Avec lui, ils ne sont que cinq : John Stockton, Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar, Robert Parrish et, donc, Vince Carter.

Le duel : Joel Embiid sort vainqueur contre Nikola Jokic

Un affrontement entre deux pivots All-Star était au programme de la soirée de mardi en NBA. Les Nuggets de Nikola Jokic se déplaçaient à Philadelphie, où les Sixers de Joel Embiid sont toujours invaincus. Et ce n’est pas le Serbe et ses coéquipiers qui leur infligeront leur première défaite devant le public de Pennsylvanie. Les Sixers l’ont emporté 97 à 92, leur treizième victoire en autant de rencontres disputées au Wells Fargo Center. Auteur de 22 points, 10 rebonds et 6 passes, Embiid n’a pas forcément dominé son adversaire direct (15 points, 7 rebonds, 11 passes) mais c’est bien son équipe qui est repartie avec la victoire. Le Camerounais a notamment assuré le succès sur la ligne des lancers-francs à 15 secondes de la sirène.

Le joueur : Devonte Graham, nouvelle coqueluche à Charlotte

Destinés à moisir dans les profondeurs de la Conférence Est suite au départ de Kemba Walker, les Hornets font de la résistance (10es de la Conférence). Ils ont même décroché leur dixième victoire de la saison en battant les Wizards mardi soir (114-107). Devonte Graham a compilé 29 points et 6 passes tandis que les jeunes Miles Bridges et P.J. Washington l’ont épaulé avec respectivement 16 et 15 points. L’effectif est inexpérimenté mais les joueurs s’éclatent et ils sont guidés par Graham, meneur en chef de l’équipe. Le Sophomore s’est soudainement affirmé comme le patron après une première année très discrète en NBA (4,7 points et 2,6 passes de moyenne). Le voilà qui émerge maintenant à 19,2 points et 7,7 passes. Un sérieux candidat au trophée de joueur ayant le plus progressé.

Les Français : Ian Mahinmi revient bien

Encore 9 points en sortie de banc pour Ian Mahinmi, pivot remplaçant des Wizards. Nicolas Batum a été plus à la peine. Il n’a pas marqué en 13 minutes. Soirée difficile aussi pour Frank Ntilikina, titulaire mais limité à 2 points en 18 minutes.

Tous les scores

Hornets - Wizards : 114-107

Sixers - Nuggets : 97-92

Heat - Hawks : 135-121

Trail Blazers - Knicks : 115-87