Quand D’Angelo Russell a signé pour cinq ans avec les Golden State Warriors en juillet dernier, il semblait acquis que le meneur All-Star ne resterait pas très longtemps au sein d’un effectif qui compte déjà Stephen Curry et Klay Thompson. Huit mois plus tard, il va à nouveau faire ses valises. Russell (23 points et 6 passes par match cette saison) a été expédié jeudi aux Minnesota Timberwolves. Le transfert vient d’être annoncé par Adrian Wojnarowski, l’insider numéro un sur la NBA.

Les Wolves mettent donc la main sur le meneur qu’ils recherchaient depuis un moment. D-Lo est l’un des meilleurs amis de Karl-Anthony Towns et les deux jeunes stars vont former un duo dynamique de moins de 25 ans. Ils auront pour mission de ramener la franchise sur le devant de la scène. Pour l’acquérir, les dirigeants de Minnesota ont donc sacrifié Andrew Wiggins, premier choix de la draft 2014, mais aussi un premier tour et un second tour de draft. Omari Spellman et Jacob Evans rejoignent eux les Timberwolves.

Les Warriors vont devoir "transformer" Wiggins

C’est une belle opération pour les Warriors, surtout s’ils arrivent à faire de Wiggins un joueur consistant au sein de leur système. Le Canadien (22 pts par match) est très talentueux mais il n’a pas l’attitude d’un leader. La culture en place à San Francisco, avec Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green autour de lui, peut l’aider à enfin passer un cap. Les Californiens ont donc aussi récupéré un choix de draft, pour 2021. Celui-ci est protégé top-3. Si les Wolves ne jouent pas les playoffs l’an prochain, Golden State pourrait donc obtenir un pick assez intéressant.

Les Warriors pourront donc repartir en campagne la saison prochaine avec Curry, Thompson, Wiggins et Green notamment.