Les Clippers sentaient que leur effectif, déjà costaud, manquait d’un brin de folie après une première moitié de saison plus que correct mais quand même légèrement en-dessous des attentes. Alors les dirigeants californiens ont fait venir Marcus Morris, le meilleur marqueur des Knicks cette saison (18 points) et Isaiah Thomas dans un trade impliquant trois équipes.

Ils récupèrent donc l’un des joueurs les plus convoités (Morris) du marché à la deadline. Un attaquant talentueux de plus à Los Angeles et une option offensive crédible quand Kawhi Leonard et Paul George seront laissés au repos. Isaiah Thomas peut aussi apporter du scoring en sortie de banc.

Les Knicks obligés de faire une croix sur Morris

Les Wizards dénichent Jerome Robinson des Clippers et les Knicks héritent de Mo Harkless, qui a été à la faculté à New York. Mais ce sont surtout les choix de draft que la franchise cherchait à obtenir. L’équipe de Manhattan dispose désormais du pick des Clippers pour la prochaine draft. Toujours un atout supplémentaire pour reconstruire l’équipe.

Le contrat de Marcus Morris arrive de toute façon à expiration à la fin de la saison. Au moins, les Knicks ont récupéré une contrepartie. Quant aux Clippers, ils se renforcent donc en vue des playoffs avec un seul objectif en tête : le titre.