Boston Celtics – Miami Heat : 109-112

Miami mène la série 3-1

Un héros peut en cacher un autre. D’ordinaire porté par les vétérans Jimmy Butler ou Goran Dragic, le Heat doit une précieuse victoire à un jeune rookie de 20 ans, auteur du match de sa vie cette nuit. Tyler Herro, 37 points, a donc mené Miami au succès contre Boston (112-109). La franchise floridienne se retrouve désormais plus qu’à un match gagné de ses premières finales NBA depuis 2014. Butler a ajouté 24 points, Dragic 22 et Bam Adebayo a compilé 20 points et 12 rebonds. Ils ont marqué l’essentiel des paniers du Heat à eux quatre.

Mais Herro a donc fait la différence, notamment avec ses 17 unités inscrites dans le quatrième quart temps. Sans trembler. Un sang-froid bluffant pour un joueur aussi jeune et inexpérimenté. Le joker offensif de Miami n’a peur de rien. Et surtout pas de prendre ses responsabilités. Quand son équipe a gâché une avance de plus de 10 points pour compter une longueur de retard à moins de 9 minutes du buzzer (85-84), c’est lui qui a réveillé tout le monde en enchaînant les paniers. Et à chaque fois que les Celtics essayaient de revenir au contact, ils se heurtaient à un nouveau tir décisif du héros adverse.

37 points donc, à 14 sur 21 aux tirs et 5 sur 10 derrière l’arc. 37, c’est 10 de plus que Dwyane Wade en 2004 et ainsi un nouveau record de points pour un rookie du Heat en playoffs. C’est aussi la deuxième performance la plus prolifique de l’histoire pour un joueur de 20 ans derrière… Magic Johnson.

Jayson Tatum a marqué l’intégralité de ses 28 points au retour des vestiaires. 20 points pour Kemba Walker et 21 pur Jaylen Brown, auteur d’un panier à trois-points pour entretenir l’espoir à 16 secondes de la fin du match (104-107). Mais Herro, encore lui, a répondu avec un parfait 2 sur 2 depuis la ligne des lancers-francs. Battus, les Celtics sont maintenant dos au mur. Aux portes de l’élimination. Pour le Heat, logiquement, c’est l’inverse. Plus qu’une victoire avant les finales.

