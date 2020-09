Los Angeles Lakers – Denver Nuggets : 106-114

Los Angeles mène la série 2-1

NBA Donovan nouvel entraîneur des Bulls IL Y A 27 MINUTES

Revoilà le grand Jamal Murray ! Spectaculaire, déterminant et très prolifique lors des deux premières séries de playoffs, le meneur canadien était relégué au second plan depuis le début des finales de Conférence. Parce que les Lakers ont pris le dessus sur ses Nuggets dans le Game 1 puis dans le Game 2. Mais mardi soir, pour la troisième manche, c’est lui qui a fait la différence. Pour une victoire de Denver (114-106) à la clé.

L’artilleur en chef de la franchise du Colorado a notamment brillé dans les dernières minutes de la partie. Au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. D’ordinaires spécialistes des remontées tardives fantastiques, les Nuggets subissaient le retour en force des Lakers dans le quatrième quart temps. Ils menaient de 20 points avant d’encaisser un terrible 19-2. Le passage des Californiens à une défense de zone les a complètement chamboulés. Avec des balles perdues et des contre-attaques faciles pour LeBron James (30 points, 10 rebonds, 11 passes) et ses coéquipiers. Alors Murray a pris les choses en main.

Avec plus que quatre longueurs d’avance, le Canadien a d’abord inscrit un panier à trois-points très difficile. Avant de trouver Paul Millsap, d'un superbe caviar, quelques instants plus tard. Enfin, il a mis un autre tir lointain, très lointain, histoire de calmer pour de bon les rêves de comeback de Los Angeles (111-99). Au final, les joueurs de Mike Malone ont tenu bon pour l’emporter. "On ne s’est pas écrouler", déclarait notamment le coach. Nikola Jokic a ajouté 22 points et 10 rebonds pour Denver tandis que Jerami Grant jouait les facteurs X en en inscrivant 26.

Contrairement aux deux sorties précédentes, les Nuggets se sont appliqués à prendre l’avantage d’entrée. Ils ont dominé la rencontre de bout en bout, ou presque. Avec même 18 points d’avance dans le second quart temps. L’addition aurait pu être encore plus salée si Anthony Davis (27 pts) n’avait pas enchaîné 9 points de suite pour stopper l’hémorragie. Cette victoire démontre la belle capacité de réaction de Denver. Il ne fallait absolument pas perdre cette nuit. Voilà maintenant l’écart réduit à 2-1. Des efforts qu’il faudra reproduire encore et encore pour réussir l’exploit de sortir LeBron James et ses coéquipiers.

NBA "Pas avant début 2021" : Silver fixe le cap pour la prochaine saison de NBA IL Y A 12 HEURES