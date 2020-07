NBA - Victor Oladipo ne sera pas de la partie. Comme il l'avait récemment sous-entendu, l'arrière all-star des Pacers craint une possible rechute lors de la fin de saison, programmée dans une "bulle" à Orlando.

Les Pacers devront se passer de Victor Oladipo pour la fin de saison en NBA. L'arrière, qui a disputé treize matches cette saison après une grave blessure, est trop inquiet d'une possible rechute. Il ne sera donc pas de la partie dans la fameuse "bulle" programmée par les instances à Orlando, et qui permettra à la saison régulière de se boucler entre fin juillet mi-octobre.

"Avec ce qu'on va faire, en attaquant les play-offs après huit matches, je suis susceptible de me blesser plus que personne d'autre. Ce n'est pas au présent que je dois penser mais au temps long", avait récemment confié Oladipo. Selon Shams Charania, journaliste de The Athletic, il accompagnera toutefois ses coéquipiers à Orlando, eux qui sont actuellement cinquièmes de la conférence Est.

