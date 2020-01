Le joueur : Zion Williamson a enflammé New Orleans

Pendant trois quart temps, Zion Williamson a ressemblé à un joueur trop lourd, hors de rythme après plusieurs mois d’absence et dépassé par les évènements pour son tout premier match en NBA. Puis le phénomène s’est réveillé, et les supporters des Pelicans ont retrouvé leur euphorie en savourant pour la première fois les exploits de leur nouveau héros. Au final, l’équipe de New Orleans s’est inclinée de peu contre celle de San Antonio (117-121). Mais Zion a fait forte impression.

22 points (4 sur 4 à trois-points) en seulement 18 minutes. Un temps de jeu limité après une blessure au genou, qui l’a privé des premiers mois de la saison. Surtout, le premier choix de la draft 2019 a inscrit 17 points – de suite ! – en trois minutes au cours du quatrième quart temps. Un coup de chaud monumental qui a complètement remis les siens dans la partie. Quand il a rejoint le banc, les Pelicans ne comptaient plus qu’un point de retard (108-109) alors qu’ils étaient menés de 10 longueurs auparavant. Les Spurs ont alors repris le large pour s’imposer. Mais l’essentiel est presque ailleurs : en 3 minutes, un Williamson rouillé a pu démontrer que l’engouement autour de sa personne était justifié. Maintenant, tout le monde attend sa montée en puissance, qui s’annonce très excitante.

Le match : Miami renverse Washington en prolongation

En ce moment, le Heat est le spécialiste des matches-marathons qui se terminent en prolongation. Les Floridiens ont été mis en difficulté, mais ils sont finalement venus à bout des Wizards (134-129). Tout avait pourtant bien commencé. Ils menaient de 19 points à la pause (69-50). Puis ils se sont relâchés. Menés par Bradley Beal, 38 points, les Wizards en ont profité pour revenir au score. Et même repasser devant ! Un 19-6 de Washington en fin de rencontre a permis aux joueurs de Scott Brooks de prendre trois points d’avance (115-118). Mais James Johnson a égalisé derrière l’arc et, après quelques possessions gâchées des deux côtés, les deux formations sont allées en prolongation. Jimmy Butler, 24 points, 7 rebonds et 10 passes hier soir, a alors fait la différence. Miami est toujours deuxième à l’Est.

L’équipe : Les Raptors montent en puissance

Les champions en titre ont un peu été oubliés depuis quelques semaines. Pourtant, ils sont en pleine forme. Toronto a remporté son duel contre un concurrent direct à l’Est en venant à bout de Philadelphia (107-95) hier soir. Les Sixers étaient, il est vrai, encore une fois privés de Joel Embiid. Les Raptors se sont reposés sur leur collectif pour faire une nouvelle fois forte impression. Fred VanVleet a marqué 22 points mais il était épaulé par Norman Powell et Pascal Siakam, 18 points chacun, mais aussi Marc Gasol (17), Serge Ibaka (16) et Kyle Lowry (16). Ces six joueurs ont marqué absolument TOUS les points de leur équipe. C’est déjà la cinquième victoire de suite pour la franchise canadienne, qui se replace en troisième position à l’Est.

Le choc : Houston se reprend contre Denver

Les Rockets ont stoppé l’hémorragie. Battus lors de leurs quatre derniers matches, les Texans ont vaincu les Nuggets (121-105), l’une des meilleures équipes à l’Ouest. Russell Westbrook était encore une fois très inspiré. Le MVP 2017 a compilé 28 points, 16 rebonds et 8 passes. James Harden a fini avec 27 points, cette fois-ci sans forcer (6 sur 13 aux tirs). Une victoire qui va faire du bien au moral à Houston.

La surprise : Les Clippers battus par les Hawks…

Bons derniers à l’Est, les Hawks sont allés chercher une victoire de prestige en battant les Clippers (102-95) hier soir. Alors, certes, Los Angeles jouait sans Kawhi Leonard et Paul George. Mais ce n’est même pas une excuse. Les Californiens menaient quand même de 21 points avant de s’écrouler complètement dans le quatrième quart temps… Ils ont été dominés par John Collins (33 points, 16 rebonds) et Brandon Goodwin, inconnu au bataillon, qui remplaçait Trae Young, absent. Le joueur non drafté a inscrit ses 19 points dans les 12 dernières minutes pour faire la différence en faveur d’Atlanta.

La performance : 40 points pour Karl-Anthony Towns

Revenu de blessure, Karl-Anthony Towns a repris ses bonnes habitudes. Le pivot All-Star a claqué 40 points pour les Timberwolves cette nuit. Mais son équipe a encore perdu, cette fois-ci contre les Bulls (110-117).

Les Français : Rudy Gobert en All-Star

Rudy Gobert a été monstrueux d’efficacité contre les Warriors. Dominateur sous le cercle, il a compilé 22 points et 15 rebonds pour mener le Jazz à une victoire facile (129-96). Double-double également pour Ian Mahinmi, auteur de 10 points et 10 rebonds, en plus de ses 4 passes, avec Washington.

Sekou Doumbouya a perdu sa place de titulaire aux Pistons. Le plus jeune joueur NBA a débuté depuis le banc cette nuit. Il a tout de même joué 21 minutes contre les Kings, le temps de compiler 4 points et 7 rebonds. 12 points et 6 passes pour Evan Fournier avec Orlando, battu à Oklahoma City (114-120). Vincent Poirier a joué 10 minutes cette nuit et il a inscrit 2 points, avec 3 rebonds, lors de la victoire de Boston contre Memphis. Aucun panier pour le New-yorkais Frank Ntilikina qui a raté ses 8 tentatives en 12 minutes de jeu hier soir.