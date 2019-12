Jokic, le "Joker" a mis New York à terre

Le joueur : Nikola Jokic décisif pour Denver

Déjà auteur d’un bon match la veille, lors d’une victoire contre Oklahoma City, Nikola Jokic a enchainé avec une très belle prestation contre New York. Le pivot serbe a fini avec 25 points, 10 rebonds et 5 passes tout en menant Denver à un nouveau succès (111-105). Il a notamment été tranchant dans les moments importants. C’est sur un panier primé du Joker que les Nuggets ont repris l’avantage en fin de quatrième quart temps (102-100). Il était à l’origine et à la conclusion d’un 11-0 qui a définitivement mis son équipe à l’abri (109-100) à 24 secondes de la sirène. Au total, il aura planté 11 de ses 25 points dans les douze dernières minutes.

Le match : James et Davis évitent aux Lakers un mauvais pas

Sur le papier, les Lakers ont une équipe bien plus armée que celle des Hawks. L’opposition était pourtant serrée entre les deux équipes dimanche soir. Et il a fallu un grand LeBron James pour que Los Angeles reparte d’Atlanta avec une nouvelle victoire (101-96). Le King a inscrit 32 points tout en prenant 13 rebonds et en distribuant 7 passes décisives. Il a été parfaitement épaulé par Anthony Davis, lui-même auteur de 27 points et 13 rebonds. Les Angelenos ont montré quelques signes de fatigue ces derniers jours mais ils ont toujours réussi accrochern la victoire et c’est finalement l’essentiel. Cette équipe a des bases solides. Et elle caracole toujours en tête de la NBA avec 24 victoires en 27 matches.

La statistique : 12

Comme le nombre de matches perdus consécutivement par les Pelicans. Ils ont encore été battus cette nuit, par le Magic (119-130). L’équipe est en crise. Certes, elle est privée de Zion Williamson, premier choix de la draft 2019 gêné par une blessure au genou. Mais même sans lui, l’effectif aspire à de meilleurs résultats. New Orleans affiche désormais un bilan de 6 victoires et 21 défaites. Seuls les Warriors (5-23) font pire à l’Ouest.

Les Français : Frank Ntilikina reprend du poil de la bête

Relativement discret depuis le licenciement de David Fizdale, remplacé par Mike Miller, Frank Ntilikina a réussi un très bon match hier soir. Ses Knicks ont perdu contre les Nuggets (105-111) mais le meneur a compilé 13 points, 4 rebonds et 4 passes en 26 minutes. 16 points pour Evan Fournier, vainqueur avec Orlando contre New Orleans.

Tous les scores

Pelicans - Magic : 130-119

Pacers - Hornets : 107-85

Hawks - Lakers : 96-101

Nets - Sixers : 109-89

Nuggets - Knicks : 111-105

Warriors - Kings : 79-100