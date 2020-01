Carton offensif pour Gordon et deuil dans les salles : la NBA a encore pensé à Kobe

Le joueur : Eric Gordon plante 50 points

En l’absence de Russell Westbrook et James Harden, encore profondément affectés par la mort de Kobe Bryant et absents pour soigner quelques pépins physiques, Eric Gordon a pris les commandes de l’attaque des Rockets cette nuit. Et il en a profité pour battre son record personnel. L’arrière a marqué 50 points pour mener Houston à la victoire contre Utah (126-117). Hormis Harden, aucun joueur de la franchise texane n’avait mis autant de pions depuis Hakeem Olajuwon en 1996. Gordon a fait comme son leader habituel : il a attaqué le cercle, provoqué des fautes (16 sur 20 aux lancers) et arrosé de loin (6 sur 11 derrière l’arc). Une performance brillante qui pourra peut-être l’aider à retrouver de la confiance, lui qui traverse une saison délicate.

Le match : Buddy Hield et les Kings remontent un déficit de 27 points !

Les Timberwolves doivent encore se demander comment ils ont fait pour perdre un match qu’ils tenaient autant en main. Minnesota a compté jusqu’à 27 points d’avance cette nuit. Mais ce sont les Kings qui l’ont emporté, 133-129, après prolongation. Sacramento avait encore 19 points de retard à l’entame du quatrième quart temps. Moment choisi par Buddy Hield pour claquer 18 de ses 42 points. En sortie de banc ! Le joker offensif des Kings a fortement contribué au retour de son équipe dans la partie. Puis De’Aaron Fox a eu un instinct de génie alors qu’il était sur la ligne des lancers-francs à 4,7 secondes de la fin. Les Wolves disposaient encore de trois longueurs d’avance. Alors le meneur a rentré son premier lancer avant de louper volontairement le deuxième… pour prendre son propre rebond et égaliser. Les Californiens sont ensuite sortis vainqueurs de la prolongation.

La performance : Bam Adebayo, comme un All-Star

Quelle progression de Bam Adebayo. En seulement trois ans, le jeune pivot est devenu un basketteur complet et redoutable, cadre du Heat, équipe deuxième à l’Est, et All-Star en puissance. Hier soir, ses 20 points, 10 rebonds et 10 passes, son troisième triple-double de la saison, ont mis sa formation sur les chemins de la victoire contre le Magic (113-92). Miami a notamment fait la différence au cours du troisième quart temps en passant un 19-2 à son adversaire du soir. Avec un bilan de 32-14, la franchise floridienne est donc toujours installée à la deuxième place de sa Conférence.

Le duel : Zach LaVine décisif contre DeMar DeRozan

Kobe Bryant était l’idole de DeMar DeRozan et de Zach LaVine. Hier soir, les deux pistoleros ont rendu hommage à leur héros, décédé dimanche lors d’un accident d’hélicoptère, en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. DeRozan a inscrit 36 points pour les Spurs. Mais c’est bien LaVine qui est reparti avec la victoire pour les Bulls (109-110). Ce dernier a été maladroit pendant une majeure partie de la rencontre avant de prendre feu. Il a marqué 14 de ses 23 points dans le dernier quart temps, dont les deux lancers décisifs pour assurer la victoire de Chicago. Un peu comme Kobe en son temps.

Les hommages à Kobe Bryant

Comme hier soir, plusieurs franchises ont honoré la mémoire de Kobe Bryant, légende NBA décédée dimanche soir à 41 ans. Certaines équipes ont diffusé des vidéos d’highlights du quintuple champion. D’autres ont, volontairement, laissé filer l’horloge des 8 et des 24 secondes, 8 et 24 étant les deux numéros qu’il a porté au cours de sa carrière. Les Pistons ont eux été introduits au public de Detroit avec des maillots de Kobe sur le dos.

Les Français : Nuit de défaites pour les tricolores

Les Pistons ont perdu cette nuit (100-115 contre les Cavaliers) mais Sekou Doumbouya était encore une fois titulaire et il a passé 35 minutes sur le parquet, pour 8 points et 4 rebonds au compteur. 9 points et 8 passes pour son compatriote Evan Fournier, dont le Magic s’est aussi incliné lors du derby floridien à Miami (92-113). Défaite également pour Rudy Gobert et le Jazz, contre les Rockets (117-126) malgré le double-double (12 pts, 14 rbds) du pivot.

Tous les scores

Pistons - Cavaliers : 100-115

Heat - Magic : 113-92

Bulls - Spurs : 110-109

Timberwolves - Kings : 129-133

Thunder - Mavericks : 97-107

Jazz - Rockets : 117-126